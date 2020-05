Reprise de la saison ? Kevin Love croise les doigts…

Aujourd’hui, ça fera une semaine que Kevin Love et les Cavaliers ont repris le chemin de l’entraînement. Individuellement, quatre par quatre. Tout le monde porte des masques et des gants dans la salle, sauf les joueurs.

« Notre salle d’entraînement est vraiment étrange car il faut un joueur par panier, et il y a quatre paniers, et tout le monde porte des gants et des masques » explique-t-il à Yahoo! Sports. « C’est vraiment étrange d’avoir quelqu’un au rebond avec un masque et ses gants en latex, qui vous fait des passes et vous renvoie la balle. Il faut quasiment s’enlever ça de la tête et faire comme si ça n’existait pas. Les joueurs sont les seuls à shooter sans gants. »

Ce sont des conditions « étranges » mais un premier pas vers un retour à la compétition. Mais ce sera sans public, et là encore, c’est compliqué à admettre. « Je ne peux imaginer ce que ce sera de revenir et de jouer sans public, ou avec des fans dispersés à l’extérieur de la salle. Ce sera vraiment, mais vraiment étrange de voir comment les sports vont commencer lentement à s’en sortir, mais je pense que c’est nécessaire » poursuit-il. « Même pour nous, il faut juste faire abstraction et aller jouer. Le sport a ça en commun qu’il se joue simplement, et qu’il a sa propre narration qui se déroule simplement devant nos yeux. Je croise les doigts pour que la saison reprenne. »