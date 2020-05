C’était sans aucun doute le retour à l’entraînement le plus attendu, et le plus marquant, de leur carrière. Près de deux mois jour pour jour après la suspension du championnat, les Cavaliers ont pu retrouver leurs installations hier. Cette échéance du 8 mai, dont les Blazers ont également pu profiter, avait été fixée par la ligue.

« J’ai connu la plus longue période de ma vie sans pouvoir shooter, donc je m’en fichais : je voulais juste faire quelques tirs », lâche Kevin Love, qui a avalé les quelques kilomètres jusqu’à la salle malgré les rafales de neige.

À son arrivée à Cleveland Clinic Courts, l’intérieur n’a tardé pas à comprendre que les conditions d’accès n’avaient plus grand-chose à voir avec le « monde d’avant ». Étape un : la prise de température obligatoire avec, en cas de fièvre, un refus d’accès. « Ils nous ont posé quelques questions sur comment on se sentait, si quelqu’un avait été malade chez nous et si en gros on adhérait à toutes les directives mises en place, non seulement par la NBA mais aussi État par État. »

Une fois à l’intérieur, comme la ligue l’avait imaginé, chaque Cav a disposé de sa propre moitié de terrain pour bosser en étant accompagné d’un assistant coach, porteur d’un masque et de gants, pour assurer le rebond.

« Les gants en latex font transpirer les mains plus que je ne l’aurais jamais imaginé. Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer mais, en y réfléchissant, c’est certainement la technique la plus sûre pour le moment », décrit un coach de l’équipe, cité par ESPN.

Était-ce bizarre pour moi ? Ouai !

Les joueurs, aussi, ont dû se faire à ce genre de scène jamais connue jusqu’ici. « Était-ce bizarre pour moi ? Oui !, » poursuit Kevin Love, dont les coéquipiers Larry Nance Jr., Cedi Osman et Ante Zizic occupaient chacun leur espace dans la salle. « J’avais Dan Geriot (un assistant) à mon panier qui prenait mon rebond et me passait le ballon en portant un masque et des gants. C’était bizarre, étrange. »

À proximité de chaque panier, une table avec eau et snacks mais également désinfectant et serviette. La franchise avait prévu deux ballons par joueur. L’entraînement terminé, ces derniers avait interdiction de se doucher sur place. À l’instar de ses compagnons, Kevin Love s’est donc contenté de se changer avant de rentrer chez lui.

Hier, son équipe et lui ont eu un aperçu de ce à quoi va ressembler les conditions d’entraînement pour les semaines à venir. Mais après une si longue période sans jeu, cela semble convenir à l’intérieur : « J’ai le sentiment que toute personne qui a besoin de s’évader ou de se retrouver dans la vie de tous les jours cherche à retrouver une certaine normalité en faisant quelque chose qu’elle aime. »

« Donc pour moi, » poursuit-il, « c’était vraiment un shoot de dopamine, ça m’a fait du bien d’entrer là-dedans et de transpirer en dehors de mes séances d’entraînement à domicile ou sur un tapis roulant. Aller sur le terrain pour shooter et avoir un sentiment de normalité était assez stimulant. »