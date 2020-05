De l’importance de Scottie Pippen, pendant bienveillant de Michael Jordan dans le vestiaire des Bulls

Les deux dernières minutes de l’épisode 7 de « The Last Dance » resteront gravés dans la mythologie des Bulls, avec un Michael Jordan au bord des larmes, justifiant son exigence et sa brutalité envers ses coéquipiers par ce besoin irrépressible, presque maladif, de gagner.

Harcèlement, insultes et même coups : il fallait avoir les reins solides pour être dans l’équipe que MJ. C’était pour endurcir ses camarades qu’il les traitait ainsi. Mais un titre NBA vaut-il des humiliations quotidiennes ?

En grandissant dans sa vie professionnelle avec Michael Jordan, Scottie Pippen a pu développer un leadership d’élite lui aussi, mais en gardant sa nature profondément bienveillante. Son niveau de jeu et son importance à Chicago l’exemptaient de remarques de la part de Michael Jordan et il est rapidement devenu son pendant sympathique à la tête du vestiaire des Bulls. « C’était le parfait complément de Michael » assure ainsi Steve Kerr. « Michael était le gros dur, il fallait être prêt à recevoir ses critiques tous les jours. Scottie était plus du genre à venir mettre son bras autour de ton cou et s’assurer que ça allait. C’est une âme pure. » Bon flic, mauvais flic.

Scottie Pippen a vite compris que sans ça, certains Bulls auraient explosé. « Je dis toujours que Scottie reste mon meilleur coéquipier » rappelle Stacey King, remplaçant lors du premier « three-peat », cité par ESPN. « MJ s’en prenait à toi, Scottie disait : ‘Ne t’inquiète pas, ne l’écoute pas, ça va aller’. »

« Les joueurs du premier three-peat ont pu connaître Michael Jordan, l’homme. Pas les nouveaux, Ils ont simplement connu le personnage Air Jordan »

Un rôle qui contrastait tellement avec l’attitude de Michael Jordan qu’il était d’autant plus apprécié, notamment quand « Sa Majesté » est partie à la retraite, et surtout quand elle en est revenue, plus motivée que jamais.

« Les joueurs du premier « three-peat » ont pu connaître Michael Jordan, l’homme. Pas les nouveaux » note B.J. Armstrong. « Ils ont simplement connu le personnage Air Jordan. Il est revenu et a joué directement, ils n’ont pas pu développer cette relation. Scottie le savait, et il savait qu’il devait s’occuper d’eux. »

Toni Kukoc confirme, mais son témoignage rappelle aussi que Scottie Pippen possédait malgré tout un esprit de compétition marqué par l’empreinte de Michael Jordan, qui l’avait poussé à s’occuper du Croate aux JO de 1992 avant qu’il n’arrive à Chicago, mais aussi à se moquer de lui pour le motiver. « J’adore Scottie. C’est celui qui m’a le plus aidé les deux premières années » confie le meilleur sixième homme en 1996, sans rancune. « Je n’ai jamais trouvé que les critiques étaient méchantes. Il essayait de me montrer la bonne direction. »

Une scène symbolise parfaitement les limites de ce conflit interne entre l’esprit de compétition féroce instigué en lui par Michael Jordan, et sa nature aimante : lorsqu’il refusa d’entrer sur le terrain pour la dernière action du Game 3 de la série face aux Knicks 1994 – sans MJ – après que Phil Jackson ait dessiné un système pour Toni Kukoc, et pas lui. Le tir rentra et Scottie Pippen s’excusa dans le vestiaire au bord des larmes, après celles de Bill Cartwright émaillant un discours sur le fait que l’ailier ait lâché ses coéquipiers.

Comme relaté dans « The Last Dance », tout le monde était choqué qu’il ait pu faire ça, mais personne ne pouvait lui en vouloir : « Scottie Pippen était aimé de tous » souligne Steve Kerr. Et il reste le coéquipier le plus apprécié de la dynastie des Bulls, et un leader bienveillant nécessaire pour soulager et garder le vestiaire soudé.