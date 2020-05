Nike : la Kobe 6 prépare un retour en force

La teinte All-Star ? Oui. Mais pas seulement. Loin de là. Depuis la première rumeur d’un retour de la Kobe 6, les pistes se multiplient.

SoleHeatonFeet annonce désormais que les coloris « Del Sol », « Grinch », « 3-D Hollywood » et « Think Pink » vont également faire leur comeback dans les magasins au cours de l’année 2021.

Pour rappel, toutes ces paires seront des éditions « Protro » de la chaussure portée par la légende des Lakers lors de la saison 2010-11. On ne sait pas encore de quelle manière les technologies de l’originale vont évoluer. Pas encore de prix, non plus. Malheureusement, les éditions « Protro » ont tendance à gonfler les tarifs.

