Décès de John McCarthy, champion NBA en 1964

Même si la NBA ne les signalait pas à l’époque, John McCarthy laissera son nom à la postérité comme le premier joueur à avoir réalisé un triple double dès son premier match de playoffs. C’était en 1960 avec les St. Louis Hawks, face aux Minneapolis Lakers, et il sera imité ensuite par Magic Johnson, LeBron James et Nikola Jokic.

Champion NBA avec les Celtics en 1964, McCarthy est décédé ce week-end à l’âge de 86 ans. Drafté en 1956, ce meneur de jeu sorti de la fac’ de Buffalo a joué six saisons en NBA pour 7.8 pts et 3.7 pds de moyenne. A la fin de sa carrière de joueur, on le retrouvera comme entraîneur chez les Buffalo Braves, qui deviendront les Clippers, puis à l’université de Buffalo pour boucler la boucle.