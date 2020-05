Les basketteurs NBA veulent reprendre la saison, d’après le sondage effectué par leur syndicat

Techniquement, le syndicat des joueurs a expliqué ne pas avoir organisé de sondage, mais le NBPA a quand même envoyé un message à tous les basketteurs NBA pour savoir s’ils étaient prêts à reprendre, et dans quelles conditions.

La conclusion, c’est qu’une « écrasante » majorité d’entre eux souhaite ainsi terminer la campagne.

L’AP précise qu’il est impossible de donner un pourcentage précis, et que la méthode n’est pas non plus très sûre, d’autant que personne ne sait combien de joueurs ont répondu aux questions. Mais le sentiment est clair.

C’est ainsi ce qu’a expliqué le syndicat des joueurs dans une lettre aux agents, expliquant que la NBA était de plus en plus optimiste, et que les basketteurs étaient également motivés, même si beaucoup d’entre eux se posent des questions sur les mesures sanitaires, et notamment sur la capacité à tester tout le monde.

Certains, comme Ja Morant, ont d’ailleurs confirmé leur envie sur les réseaux sociaux.

D’autant qu’il y a un argument financier majeur, avec la possibilité de perdre 850 millions de dollars de salaires, en cumulé, pour les joueurs, si la fin de saison est purement et simplement annulé. Pour l’instant, les joueurs ont ainsi accepté une retenue sur salaire de 25 % à partir du 15 mai, mais si la campagne ne reprend pas, c’est 20 % de leur salaire annuel qui ne leur sera pas versé. De quoi forcément faire réfléchir.