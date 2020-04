Les joueurs accepteraient une réduction de salaire de 25% à partir du 15 mai

Après des semaines de négociations, la NBA et le syndicat des joueurs seraient parvenus à un accord sur la baisse de salaire liée à l’arrêt de la compétition consécutif à l’épidémie de coranavirus. Jusqu’à présent, la NBA et les propriétaires avaient décidé de ne pas toucher aux salaires malgré l’annulation de plusieurs dizaines de matches, et finalement, les joueurs auraient accepté une réduction de 25% de leur rémunération à partir du 15 mai prochain.

Les propriétaires brandissent la clause de « force majeure » pour justifier cette baisse de salaire, et selon ESPN, les joueurs toucheront 100% de leur salaire une dernière fois le 1er mai prochain, avant que la baisse de salaire ne soit progressive. Cet argent, non versé, serait mis de côté, et si finalement la saison devait reprendre, et que les rencontres étaient jouées, les propriétaires s’engageraient à leur reverser.

Ce qui est clairement peu probable…