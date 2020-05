La Mamba Sports Academy change de nom

C’est en hommage et par respect pour la mémoire de Kobe Bryant que la Mamba Sports Academy va reprendre son nom initial soit « The Sports Academy », et donc « retirer » le terme « Mamba », comme on retire un maillot dans une franchise. Créé en 2016, ce centre sportif avait pris le surnom de Kobe Bryant lors de la création d’une « joint venture » entre le joueur et Chad Faulkner, le fondateur. L’ancienne légende des Lakers y avait pris ses quartiers pour des cours particuliers avec des joueurs NBA, mais aussi pour entraîner l’équipe de sa fille.

Pour son fondateur, cité par ESPN, Kobe Bryant et son surnom étaient « uniques », et il préfère que sa mémoire prenne la forme d’un mémorial et/ou d’une bannière à l’intérieur de la salle, en accord avec son épouse et sa famille évidemment. « The Sports Academy » possède des locaux à Redondo Beach et Thousand Oaks, et c’est d’ailleurs en se rendant dans ce complexe que Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont trouvé la mort le 26 janvier dernier.

Conséquence de cette décision, la société a dévoilé un nouveau logo et un nouveau site Internet.