Monta Ellis revient, amer, sur son transfert des Warriors

Même si l’aventure de Monta Ellis dans la Baie de San Francisco fut loin d’être un long fleuve tranquille, son transfert vers Milwaukee en mars 2012 fut une grosse surprise, à l’époque très mal reçue par un public de Golden State, qu’il s’était mis dans la poche depuis sa Draft en 2005 avec son jeu flamboyant.

Mais un mensonge en 2008 autour d’une blessure lors d’un accident de moto avait terni ses relations avec la direction de la franchise. « J’étais un gamin, je venais de signer le plus gros contrat de ma vie » raconte l’arrière au Mercury News. « Je me suis dit que je devais dire que c’était un accident au basket. J’ai paniqué. Puis j’ai avoué, je leur ai dit que j’allais leur rendre 2.5 millions de dollars, ils ont fait en sorte de rajouter 500 000 dollars à l’addition. C’est là que notre relation a changé. »

Celle-ci s’est dégradée avec la Draft de Stephen Curry, meneur de petite taille ayant besoin du ballon, comme lui, un choix qu’il avait critiqué ouvertement à l’époque. Mais encore en juin 2011, le GM de l’époque Larry Riley faisait taire les rumeurs. « Nous n’essayons pas de transférer Monta Ellis » assurait-il. « Il y a du business comme d’habitude. Je pense que vous devriez regarder de plus près ce qu’il s’est passé pendant les Finals. Il me semble que Dallas a joué avec des arrières de petite taille, et que cela a plutôt bien fonctionné. Notre problème n’est pas notre petit backcourt, mais notre défense. »

« C’est le troisième meilleur arrière de la ligue derrière Kobe Bryant et Dwyane Wade » déclarait même Mark Jackson, reprenant ce principe du Top 3 avec lequel le principal intéressé s’était signalé un an auparavant en se classant derrière Kobe Bryant et devant LeBron James parmi les meilleurs joueurs de NBA.

Mais son association avec le prometteur Stephen Curry ne faisant pas de miracle, et la défense posant toujours problème, la direction sauta sur l’occasion de l’envoyer à Milwaukee en échange d’Andrew Bogut quelques mois plus tard, afin d’équilibrer l’effectif en titularisant Klay Thompson, alors rookie. Un changement de cap soudain.

« Ça m’a brisé le coeur »

« Ça m’a brisé le coeur » lâche Monta Ellis. « Ça a été un tournant dans ma carrière parce que j’avais le sentiment d’avoir mérité de savoir ce qui allait se passer. Ce qui m’a tué, c’est que je venais de parler avec la direction juste avant, et on m’a dit que je ne serais pas transféré. On était à deux victoires de la huitième place, on voulait faire un run (cinq en réalité, ndlr). Et quand je suis arrivé à la salle, Dominic McGuire, un coéquipier de l’époque, m’a dit ‘Mec, tu as été transféré’. Je lui ai répondu, ‘Non, mec, je n’ai pas été transféré, ils m’ont dit qu’ils n’allaient pas le faire, je viens de les avoir au téléphone’. Il m’a attrapé et m’a dit ‘Regarde’. J’ai vu sur la télé ‘Breaking news : Monta Ellis transféré’. »

« J’ai appelé mon agent ensuite, qui ne m’avait rien dit » poursuit-il. « C’était juste n’importe quoi. Et pour être honnête, je commençais à en avoir marre de certaines choses là-bas, avec certains joueurs. C’était comme passer le vestiaire sous une douche froide. La direction a essayé de tout me mettre sur le dos. Ça m’a fait mal, ça m’a tué. Je pensais avoir mérité mieux que ça parce que j’avais tout donné à cette franchise. Même après mon accident de moto, je me suis battu pour revenir et élever mon niveau de jeu chaque année. Faire ce qu’ils ont fait, me dire ça et m’envoyer à Milwaukee, c’était comme s’ils avaient essayé de me faire mal. »

Âgé de 26 ans à l’époque et tournant à 19.6 points de moyenne en carrière, il avait tout pour rebondir. Pourtant, cinq saisons plus tard en 2017, après trois années un poil en dessous à Milwaukee et Dallas, et deux moins bonnes à Indiana, il disparaissait des radars, ayant perdu sa passion pour le jeu.

Il a effectué plusieurs essais depuis, sans succès, mais à part cette rancœur envers la direction des Warriors, il garde de bons souvenirs de sa carrière en NBA et surtout de Golden State. Il avait même avoué en 2016 que les Dubs n’auraient sûrement jamais gagné le titre avec lui.

« Même lors de mes mauvais moments, j’ai tout adoré là-bas car au bout du compte, ils m’ont donné ma chance » confiait-il en décembre. « Ils ont pris le risque de sélectionner un lycéen de 70 kg, sorti de Jackson, Mississippi. Je leur ai toujours été reconnaissant pour ça. Ça s’est fini comme ça s’est fini. J’imagine que ça fait partie du business mais j’ai adoré chaque moment de cette expérience, de mon temps là-bas pendant sept ans et demi. »