Pour passer un cap, Kevin Huerter s’inflige un nouveau régime

Les jeunes pousses des Hawks commencent à trouver le temps long. Comme son meneur Trae Young, Kevin Huerter est « fatigué de perdre », alors qu’Atlanta se dirigeait lentement mais sûrement vers une troisième saison consécutive à moins de 30 victoires (20 victoires – 47 défaites avant la suspension de la NBA).

Pour essayer d’accélérer la dynamique de reconstruction, chacun essaie d’y mettre du sien. Pendant que le « front office » a réussi à s’offrir Clint Capela avant la dernière « trade deadline » et promet de se montrer agressif cet été pour continuer à améliorer l’équipe, Kevin Huerter entend bien apporter sa pierre à l’édifice, lui qui sort d’une saison « sophomore » où il s’est parfois un peu perdu.

« Mon rôle dans l’équipe a changé trois ou quatre fois au cours de l’année, » a-t-il déclaré à The Athletic, l’ancien pensionnaire de Maryland ayant notamment dû dépanner par séquences au poste de meneur. « J’aime ça parce que ça me donne l’impression qu’on a confiance en moi pour que je fasse plein de choses différentes et que je ne suis pas cantonné à un rôle spécifique. On a eu beaucoup de changements en attaque. Je continue d’essayer de voir comment je peux m’intégrer à tout ça. J’ai beaucoup appris de moi-même cette saison ».

Fini le gluten… et les blessures ?

Ce qui est certain, c’est que Kevin Huerter met tous les atouts de son côté pour revenir meilleur, que ce soit pour boucler la saison en cours ou attaquer la prochaine. Le mois dernier, Travis Schlenk avait ainsi confié que son joueur était arrivé au camp d’entraînement hors de forme l’été dernier, ce qui lui avait coûté un peu de temps de jeu en début de saison et aurait été l’une des raisons pour expliquer ses problèmes au genou.

L’intéressé a donc donné sa version en expliquant que son surpoids était en fait le résultat d’une volonté de gagner en masse musculaire qui a été mal encadrée. À l’arrivée, le joueur s’était effectivement pointé avec cinq kilos en trop. Une mésaventure qui lui aura servi de leçon, Kevin Huerter s’étant depuis infligé un régime pour le moins strict en supprimant les aliments frits… et le gluten.

« C’est un régime très propre désormais, » s’est-il félicité. « Je suis juste plus conscient de l’importance de manger plus de légumes que jamais, mais le plus important était de couper le gluten ».

Faire ses preuves en permanence

Il a alors fallu une blessure à l’épaule également en début de saison pour qu’il passe pour un joueur « souvent blessé » aux yeux du grand public. C’est en tout cas comme ça qu’il l’a ressenti et il l’a visiblement mal vécu.

« C’est dur. Personne ne veut se retrouver blessé. Les gens doivent réaliser que je veux être sur le terrain plus qu’eux, simplement parce qu’ils m’ont mis dans leur fantasy. Je suis un jeune homme qui essaie juste de faire ses preuves en NBA. J’essaie de m’améliorer, de me battre pour le prochain contrat. Je ne peux rien faire de tout cela à moins d’être sur le terrain. Comme l’a dit Clint (Capela), on essaie toujours de faire ses preuves (…). Les gens diront toujours n’importe quoi, et ce n’est pas comme si ça m’atteignait, mais c’est dans ma tête parce que je ne veux pas être étiqueté comme le gars qui est toujours blessé. Je dois faire mes preuves auprès de notre GM, notre coach, mais je dois aussi me prouver que je peux être sur le terrain et consolider ma place en NBA« .

Pour l’heure, Kevin Huerter est de retour dans la maison de ses parents du côté de New York, où il a accès à une salle de musculation et un panier de basket afin de se tenir prêt. Pour sa troisième année, les Hawks voudraient le voir prendre plus de 3-points, et attaquer le cercle davantage, ne pas se contenter d’être un shooteur statique.