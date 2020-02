Les Hawks prêts à franchir un cap avec Clint Capela

Atlanta a été très actif sur cette « trade deadline » et l’arrivée de Clint Capela est l’un des plus beaux coups de cette fin de mercato. Le front office ajoute là une pièce importante qui vient entourer des talents au futur prometteur : Trae Young, Kevin Huerter, John Collins ou encore les rookies Cam Reddish et De’Andre Hunter.

« On a le sentiment d’avoir visé juste par rapport à notre noyau de jeunes joueurs, » a déclaré Lloyd Pierce à l’Atlanta Journal Constitution au sujet de l’arrivée de son nouveau poste 5. « Kevin, Trae, De’Andre et Cam sont de très bons joueurs, John aussi. Comment pouvions-nous les aider et les entourer afin qu’ils continuent à progresser ? C’est ce qu’on a fait en partie en ajoutant un gars comme Clint. On va continuer à aider ce noyau à se développer, c’est le plus important ».

Un gros apport attendu des deux côtés du parquet

Trae Young s’est également réjoui de pouvoir accueillir un tel renfort. Alors que leur collaboration en attaque pourrait bien faire des étincelles, le meneur a également rappelé l’importance qu’allait avoir Clint Capela en défense.

« C’est un super coup de le récupérer. Je lui ai déjà envoyé quelques messages, on a un peu parlé. Je suis excité qu’on ait pu l’avoir, » a-t-il lancé. « Il y a eu des moments en fin de match où on n’arrivait plus à avoir un stop. Tout ce dont on avait besoin, c’était un stop. Le fait d’avoir Clint va rendre notre défense bien meilleure ».

Clint Capela ne sera effectivement pas de trop en défense alors qu’Atlanta encaisse plus de 118 points par match (29e sur 30) et pointe à la 24e place de la ligue au rebond (33.3 par match). « Il apporte dans la protection du cercle, c’est un très bon rebondeur, ce qui est une part importante de ta défense, sécuriser avec du rebond et ne pas laisser d’opportunités de secondes chances », a noté Lloyd Pierce.

Une arme de plus pour Lloyd Pierce

On attend aussi beaucoup de lui en attaque, sur le pick-and-roll. « C’est un intérieur fait pour le pick-and-roll et notre équipe l’est aussi, » a rappelé Lloyd Pierce qui n’exclut pas de le faire évoluer avec John Collins selon le style de jeu de l’adversaire, ce dernier ayant régulièrement joué au poste 5 depuis son retour de suspension.

« Trae aime les grands qui peuvent mettre de la pression près du cercle en passant derrière les défenses. Les équipes vont switcher, on peut le mettre en valeur en le trouvant au poste. Avec les équipes qui vont mettre la pression sur Trae, à le blitzer, on aura deux grands capables de rouler au cercle. Il y a des avantages à ce qu’ils jouent ensemble, mais il y en a aussi si on les fait jouer séparément. Chaque match est différent. Vous allez les jouer les Lakers et leurs grands, vous aurez besoin des deux. Face à Brooklyn qui joue plus petit, vous devez les faire jouer séparément ».

Clint Capela se remet pour l’instant d’une blessure au talon droit qui pourrait retarder ses premiers pas aux Hawks, peut-être jusqu’au All-Star Break. Son nouveau coach a en tout cas indiqué qu’il ne précipiterait pas son retour.