7 mai 2010 : LeBron James et Goran Dragic vont marcher sur Boston et San Antonio !

Boston 95 – 124 Cleveland

Monstrueux d’entrée de match, LeBron James n’a eu besoin que de 12 minutes pour plier la rencontre, et redonner l’avantage du terrain aux Cavs. Après deux matchs très moyens, dont une défaite, les Cavs sont enfin rentrés dans cette demi-finale de conférence. Et ils peuvent évidemment remercier leur MVP, qui n’avait pas envie de se prendre la tête pour ce premier match à Boston. Lassé des critiques, lassé des rumeurs sur sa blessure au coude, et sans doute lassé par le niveau de jeu son équipe, le King avait décidé de prendre le match à son compte.

Score final : 124-95 pour Cleveland. -29 pour les Celtics qui subissent là la plus lourde défaite à domicile de leur histoire en playoffs. Surtout, ils ont perdu l’avantage du terrain, et on se dit qu’il sera très difficile de le reprendre aux Cavs…

San Antonio 96 – 110 Phoenix

La situation des Spurs est autrement compliquée : après deux défaites à Phoenix, les hommes de Gregg Popovich ont été incapables de gagner sur leurs terres et se retrouvent menés 3-0 ! Eux n’ont pas réussi à conserver leur avance, pourtant montée jusqu’à 18 points en première mi-temps…

Ironie du sort : c’est le soir où Tony Parker reprend sa place dans le cinq des Spurs que les Suns font la différence avec leur meneur remplaçant, Goran Dragic.

Le Slovène – drafté par les Spurs en 2008 faut-il le rappeler – prend feu dans le dernier quart-temps en y scorant 23 de ses 26 points ! En tête au début du « money time », San Antonio n’a pu que constater les dégâts.

Le « Goran Dragic Show » en version longue est juste là.