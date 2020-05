Michael Redd, de médaillé olympique à entrepreneur : « La reconversion fait partie de la vie »

« Parfois, je me dis : ‘Mec, je suis arrivé cinq ou dix ans trop tôt’. Avec tous les progrès, avec l’analytique, la fusion des sports et des données, la convergence du bien-être et de la pratique sportive. Je me suis fait deux fois les croisés qui ont ruiné ma carrière, mais quand je vois où en est la technologie maintenant, dix ans plus tard, je pense qu’on va voir plus de Tom Brady et de Vince Carter dans les années à venir parce que nous avons la technologie, les données et les mesures pour aider à prolonger ces carrières ».

Michael Redd était un sacré shooteur du côté de Milwaukee au début des années 2000. Il a même remporté l’or olympique avec Team USA en 2008, la fameuse « Redeem Team » aux côtés de Kobe, LeBron, Wade… Mais plus que tout, depuis sa retraite prématurée à cause des blessures, il a montré qu’il maîtrisait aussi l’art du rebond.

Passionné de business, Michael Redd est revenu sur son parcours atypique et révèle qu’il s’est lancé dans une première aventure « extrasportive » de ce genre dès 2008, en fondant le « Wave Innovation Group », une entreprise qui investit principalement sur les secteurs des technologies et des médias.

« J’étais à fond, comme le sont la plupart des athlètes, jusqu’à ce que cette « petite mort » entre en toi, lorsqu’on la voit arriver… Je continue de penser qu’elle est arrivée prématurément pour moi, même si tu sais qu’à un moment, ça va s’arrêter, » poursuit-il dans le Bleacher Report. « Le basket n’était pas mon identité. C’est quelque chose que j’ai fait, que j’ai aimé faire, que j’ai adoré de tout mon cœur, mais ce n’était pas l’extension de ce que je pouvais devenir pour les 50 années à venir après le basket. Il y avait bien plus en moi que de simplement jouer au basket. Et je trouve que la plupart des athlètes le réalisent maintenant ».

« Il n’y a rien qui remplace le quatrième quart-temps d’un match de playoffs, un titre ou une médaille d’or mais vous pouvez canaliser cette nature compétitive, ces compétences que vous aviez lorsque vous jouiez et les appliquer en dehors du basket ».

Michael Redd a ainsi avancé ses premiers pions assez tôt, ce qui lui a permis dès 2014, après une année sabbatique, de se réinventer. Il a d’abord été nommé partenaire de NCT Ventures, une société basée à Colombus, d’où il est originaire, qui fournit un soutien financier aux entrepreneurs, principalement dans le Midwest.

Plus récemment, il a rejoint « ADvantage Sports Tech Fund », une entreprise soutenue par la famille du fondateur d’Adidas, Adi Dassler, et le groupe d’investissement israélien OurCrowd, avec pour objectif de trouver et de faire progresser les nouvelles analyses, technologies et développements sportifs. Celles qui préviendront peut-être de graves blessures chez les sportifs professionnels à l’avenir et dont il aurait aimé profiter lorsqu’il était joueur.

Michael Redd assure pourtant avoir tourné la page de la NBA sans trop gamberger, assurant que les qualités d’un sportif pro peuvent aussi s’appliquer à d’autres domaines dans le monde du travail.

« La reconversion fait partie de la vie, » a-t-il expliqué, ajoutant qu’il a toujours essayé de prendre la vie du bon côté, même dans les pires moments. « Le changement fait partie de la vie, mais c’est l’adaptation au changement et l’adaptation à la transition qui est la partie la plus difficile. Si votre identité est enveloppée dans ce que vous faites, il sera très difficile pour la plupart des athlètes de s’en sortir, car les projecteurs ne sont pas aussi lumineux que lorsque vous jouiez, et si c’est le cas, vous aurez du mal après la retraite. Il n’y a rien qui remplace le quatrième quart-temps d’un match de playoffs, un titre ou une médaille d’or mais vous pouvez canaliser cette nature compétitive, ces compétences que vous aviez lorsque vous jouiez et les appliquer en dehors du basket ».

Témoin d’un changement de mentalité chez les joueurs

Après avoir œuvré pour plus de 85 entreprises, que ce soit dans le monde des médias, de la technologie mais aussi de l’immobilier, Michael Redd l’assure : « J’ai trouvé plus de passion dans le monde dans lequel je vis maintenant », comparant également les possibilités de rebondir dans le monde du business à une fin de match au couteau en NBA avec seulement deux issues : la réussite ou l’échec.

Contrairement à son époque, les joueurs NBA semblent aujourd’hui de plus en plus et de mieux en mieux préparés à leur après-carrière et ces longs mois de confinement ont d’ailleurs mis en lumière de nombreux cas d’école.

« Il y a beaucoup de belles histoires, » se félicite Michael Redd. « Maintenant, les athlètes commencent à penser à eux en terme de marque. Donc je ne suis en aucun cas un pionnier. J’ai été plus discret sur ce que j’ai fait ces dernières six ou sept années. Mais je suis vraiment fier de voir des gars mieux se prendre en main, en étant davantage que le simple soutien financier d’une entreprise ».