Kevin Love aurait aimé faire une saison de plus avec Kyrie Irving et LeBron James

Formé en 2014 et détruit en 2017 par le départ du meneur All-Star, le trio Kevin Love – Kyrie Irving – LeBron James a disputé trois Finals de suite et remporté le titre en 2016. Les meilleures saisons de l’histoire des Cavaliers.

Mais pour l’intérieur, une dernière saison en 2017-2018 n’aurait pas été de trop, même si ensuite James et Irving partaient. Pour s’offrir une « dernière danse », concept si populaire depuis quelques semaines…

« N’avoir ne serait-ce qu’une saison de plus, pour voir de quoi on aurait été capable », regrette Kevin Love à The Athletic. « J’aurais adoré voir ça. On était dans nos meilleures années pour une nouvelle aventure, même si les deux auraient alors vécu leur dernière saison à Cleveland. »

Que Kyrie Irving soit transféré à Boston n’a pas changé la domination de la bande à LeBron James sur l’Est, puisqu’ils ont tout de même disputé les Finals, encore face aux Warriors. On peut même ajouter qu’avec les blessures de Kevin Love et Kyrie Irving en 2015 (au premier tour pour l’intérieur, dans le Game 1 des Finals pour le meneur), le trio n’a véritablement été aligné que pendant deux Finals : 2016 et 2017.

Sans écarter les soucis qui pouvaient exister entre LeBron James et Kyrie Irving, Kevin Love rappelle à quel point leur alchimie sur le terrain était réelle.

« Si on retire toutes ces histoires en dehors des terrains, sur le parquet, ils étaient dévastateurs. Avec notre façon d’écarter le jeu, avec un LeBron si puissant et dominant, avec un Kyrie magicien. Et tous ces shooteurs autour d’eux. En dehors des Warriors, personne ne pouvait nous résister. »