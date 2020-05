6 mai 2010 : Orlando enfonce le clou

Orlando 112 – 98 Atlanta

Les Hawks n’avaient d’autre choix que de relever la tête et de montrer leurs muscles après la défaite de 43 points du Game 1. C’est donc ce qu’ils ont fait, jusqu’à la fin du troisième quart-temps du moins : alors que Jamal Crawford rentrait un 3-points à cinq secondes de la fin de celui-ci, Jameer Nelson lui répondait à la sirène en déséquilibre pour changer le cours du match.

Atlanta calait derrière, encaissant un 16-5 fatal. Orlando a pu compter une nouvelle fois sur son « Big Four » pour faire la différence : Dwight Howard à 29 points et 17 rebonds dont un « exceptionnel » 13/18 aux lancers, Vince Carter à 24 points dont 11 dans la dernière période, Rashard Lewis et Jameer Nelson à 20 points.

Plus un Mike Piétrus qui satisfait encore et toujours dans son rôle de chien de garde en défense, et de pétard ambulant en attaque (avec un cross conclu d’un dunk de toute beauté en première mi-temps, 13 points en tout.)

Avec 6 victoires et 0 défaite, Orlando arrive lancé en Géorgie. Et pour son retour chez lui, Dwight Howard est lui aussi en pleine confiance.

Atlanta Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Johnson G 43:33 5-16 2-4 7-7 -9 1 2 5 1 1 0 0 3 19 M. Bibby G 13:41 1-2 1-1 0-0 -18 0 0 1 0 0 0 1 1 3 A. Horford C 38:02 9-13 0-0 6-6 -6 2 10 3 1 0 2 0 5 24 J. Smith F 43:28 6-15 0-0 6-6 -24 6 9 3 5 1 0 1 4 18 M. Williams F 41:18 2-8 0-0 5-6 -22 4 11 0 0 0 0 1 2 9 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Crawford 34:19 7-18 3-6 6-6 +4 0 4 4 1 0 0 0 2 23 M. Evans 11:08 0-1 0-0 0-0 +3 1 3 0 0 2 0 0 2 0 Z. Pachulia 7:04 0-0 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 R. Morris 5:59 0-1 0-0 0-0 +10 1 1 0 0 0 0 0 3 0 J. Collins 1:27 1-1 0-0 0-0 +1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 Totals 31-75 6-11 30-31 16 41 16 8 4 2 3 29 98 Percentages: .413 .545 .968 Team Rebounds: 4

Orlando Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts V. Carter G 43:35 9-16 2-5 4-4 +13 1 7 2 1 1 1 1 2 24 J. Nelson G 37:09 7-14 2-6 4-5 +12 0 1 6 1 1 0 0 4 20 D. Howard C 38:59 8-9 0-0 13-18 +21 3 17 0 4 0 1 0 5 29 R. Lewis F 45:55 7-13 3-8 3-4 +21 1 4 6 0 1 1 0 1 20 M. Barnes F 18:13 2-3 0-0 0-0 +15 1 1 1 0 0 0 0 4 4 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Pietrus 29:47 4-8 2-3 3-8 -1 1 2 0 1 1 0 0 3 13 J. Williams 10:51 0-1 0-1 0-0 +2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 M. Gortat 7:59 1-1 0-0 0-0 -4 1 2 0 1 1 0 0 3 2 J.J. Redick 4:25 0-1 0-0 0-0 +1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 R. Anderson 2:05 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 B. Bass 1:02 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 38-68 9-23 27-39 8 35 16 8 5 3 2 24 112 Percentages: .559 .391 .692 Team Rebounds: 7

La NBA continue de dévoiler les résultats des votes de la fin de saison. Et aujourd’hui, c’est la publication des trois cinq des très attendues All-NBA Teams, sélectionnées par les journalistes nord-américains. Une façon, très officieuse, d’élire les 15 meilleurs joueurs NBA. Si le premier cinq est très logique, en revanche, il y a beaucoup de choses à dire dans les deux suivants. Plus particulièrement, on note des absents de marque.

Ou plutôt, on note un absent de marque : Chris Bosh, boudé par les votants qui lui ont préféré Andrew Bogut.

Pour le reste, difficile de contredire ces All-NBA Teams, certes déséquilibrées (pas de meneur dans le premier et troisième cinq, deux meneurs dans le second…) mais vraiment logiques. Peut-être que Tim Duncan, pas au top en saison régulière, aurait pu laisser sa place à un Zach Randolph ou un Carlos Boozer, et donc un Chris Bosh. Mais c’est vraiment pour chercher la petite bête…

FIRST TEAM

Kevin Durant | LeBron James | Dwight Howard | Kobe Bryant | Dwyane Wade

SECOND TEAM

Carmelo Anthony | Dirk Nowitzki | Amar’e Stoudemire | Steve Nash | Deron Williams

THIRD TEAM

Tim Duncan | Pau Gasol | Andrew Bogut | Joe Johnson | Brandon Roy