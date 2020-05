La bande-annonce du documentaire sur la rééducation de Klay Thompson

Comme son ancien coéquipier Kevin Durant, Klay Thompson n’a pas attendu le succès de « The Last Dance » pour travailler sur son propre documentaire : l’arrière des Warriors a ainsi dévoilé la bande-annonce d’une mini-série sur sa convalescence, disponible en streaming à partir d’aujourd’hui.

De sa rupture d’un ligament du genou lors du Game 6 des dernières Finals à son retour au jeu, le shooteur y détaille sa rééducation physique mais aussi mentale, lui qui est un adepte de la méditation.

Le projet se nomme d’ailleurs « Above the waves » sûrement en référence à sa découverte, l’an passé, des vertus pour le corps et l’esprit d’une baignade dans l’océan avant un match.

« Je n’avais pas fait de mauvais matchs, mais je n’avais pas connu de gros matchs non plus », expliquait il y a un an le triple champion. « Samedi, on est allé à la plage pour jouer au volley et j’ai dit à Jonas Jerebko qu’une baignade dans l’océan allait me ressourcer l’esprit. Ça a marché. Je ne sais pas si je vais le refaire dans le nord (à Oakland) car l’eau est froide mais je l’envisage si je ne shoote pas bien d’ici la fin de saison. »

Il ne se doutait pas qu’il allait vivre la plus grosse épreuve de sa carrière quelques semaines pus tard, mais « soit tu t’apitoies sur ton sort, soit tu travailles encore plus dur » explique-t-il dans ce trailer. « J’ai encore tellement à donner à ce sport, ça prend juste du temps. »

Pour voir le film, il faudra surveiller ce soir les réseaux sociaux du joueur et de la NBA, associée au projet.