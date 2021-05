Le 6 mai 2000, Jalen Rose et Reggie Miller inscrivent 40 points chacun en playoffs

Après un Game 5 décisif à 41 points contre les Bucks au premier tour, Reggie Miller avait de nouveau passé la barre des 40 points lors du premier match de la demi-finale de conférence 2000 contre les Sixers.

Sauf que cette fois-ci, la star des Pacers a été parfaitement secondée par Jalen Rose. Le 6 mai 2000 donc, les deux joueurs d’Indiana vont marquer 40 points chacun, avec des pourcentages magnifiques : 11/18 pour Reggie Miller, 16/23 pour Jalen Rose. Soit 80 points marqués à 65% de réussite au shoot !

Forcément, Allen Iverson et sa bande ont été débordés, s’inclinant 108-91. Larry Brown, le coach de Philadelphie, ne pouvait que constater les dégâts provoqués par le tandem adverse.

« Reggie et Jalen ont réalisé des performances incroyables. Je ne sais pas comment le dire autrement, ils ont été phénoménaux. Jalen a mis des bons shoots, Reggie des gros tirs. Ce dernier avait déjà été énorme dans les Games 3 et 5 contre Milwaukee. »

Cette prestation du futur duo de finaliste, battu par les Lakers en Finals, a marqué l’histoire. En effet, à l’époque, ce tandem n’était que le quatrième de l’histoire à finir avec au moins 40 points chacun dans une rencontre de playoffs. Avant eux, on retrouvait : Elgin Baylor (45 points) et Jerry West (41) en 1962, Eric « Sleepy » Floyd (42) et Hakeem Olajuwon (41) en 1988 puis toujours Hakeem Olajuwon (40) mais avec Clyde Drexler (41) en 1995.

Depuis vingt ans, deux autres duos sont venus se joindre à ce club très fermé : LeBron James et Kyrie Irving (41 chacun) pendant les Finals 2016 et Anthony Davis (47 points) et Jrue Holiday (41 points) en 2018.