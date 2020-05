Reprise de la saison NBA : les 30 équipes divisées dans deux ou trois villes ?

Près de deux mois après l’arrêt de la saison à cause de la crise du coronavirus, les sentiments sont de plus en plus partagés en NBA. Certains, comme Evan Fournier, n’y croient plus trop, alors que d’autres sont au contraire sont plus optimistes qu’il y a quelques semaines. S’agit-il de la bonne méthode Coué alors que les Etats-Unis comptent plus de 70 000 morts, ou existe-t-il de vrais signaux d’une potentielle reprise ?

La réponse avec Mason Plumlee, qui est le représentant des Nuggets auprès de l’union des joueurs.

« Les gens sont très optimistes sur le fait que la saison va reprendre. Il y a beaucoup de propositions lancées » explique-t-il au Denver Post. « Des réunions du syndicat, j’ai retenu qu’il y avait des plans et des stratégies en développement pour relancer la saison. »

« Une fin de saison régulière tronquée et une version différente des playoffs »

Mason Plumlee estime « plausible » le scénario d’une reprise dans une « bulle » à Las Vegas ou Disney World.

« Je pense vraiment que c’est possible s’ils ont assez de tests sérologiques. Les gens savent qu’on va jouer pour la télévision. Ce n’est pas réaliste d’imaginer du public. Je sais qu’ils discutent du fait de limiter le nombre de personnes. J’ai entendu parler de propositions avec une ville, deux villes et trois villes avec 10 équipes, avec une fin de saison régulière tronquée et une version différente des playoffs. »

L’intérieur de Denver rappelle tout de même que la priorité des priorités demeure la santé, et que l’union des joueurs et la NBA ne prendront aucun risque avec la santé. Quant à la période d’entraînement pour se remettre en jambes, il estime qu’un mois n’est pas nécessaire. « Certains font pression pour quatre semaines, d’autres deux… Cela reste à voir. Je ne pense pas qu’ils vont appeler tout le monde pour la reprise, et qu’il y aura des matches la semaine suivante. Deux semaines devraient suffire. »

Et si la saison devait reprendre, forcément il y aurait des ajustements à faire pour la suivante. « Quelle sera la saison ? Quelle sera la prochaine ? Combien de temps aura-t-on ? A quoi ressemblera l’intersaison ? C’est comme ça que je classe les priorités. Beaucoup de choses sont liées à la prochaine saison, et s’il y a la volonté de débuter en novembre ou en décembre, peut-être que ça mènera la NBA à un nouveau calendrier. On ne sait pas. »