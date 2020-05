Chris Bosh arrive enfin à parler du basket au passé

À son âge, 36 ans, certains sont encore sur les parquets, et lorsqu’on est un intérieur aussi doué, on peut encore rendre de grands services en NBA. Sauf que Chris Bosh a été contraint il y a trois ans de tirer un trait sur sa carrière en raison d’un sérieux problème de santé, et après avoir longtemps envisagé un retour, il s’est fait une raison.

« J’ai tout essayé, et je me sens vraiment costaud pour ça » a-t-il expliqué sur Instagram. « J’ai eu beaucoup de temps pour traverser les hauts et les bas. J’apprécie vraiment, mais vraiment ma situation actuelle. La vie est belle. C’est aussi un défi, totalement différent, avec les enfants, la famille et tout ça. Mais le basket, c’est passé. »

Il y a un an, le Heat avait retiré son maillot, histoire de vraiment officialiser sa retraite, mais Chris Bosh révèle qu’il y a aussi un autre fait qui l’a définitivement poussé à raccrocher les chaussures. « Pour vous dire la vérité, je me suis entraîné avec Juwan Howard l’année dernière. C’était à la même période qu’aujourd’hui, juste avant qu’il n’accepte le poste à Michigan. J’étais de retour à la salle pour m’entraîner avec lui ».

« On a créé un truc énorme pendant quatre ans »

Un petit entraînement, sans l’ambition de reprendre sa carrière évidemment. Mais un petit entraînement qui va lui faire comprendre que le basket, c’est fini. Vraiment fini.

« On s’est entraîné. J’avais un genou enflé. J’essayais de ne pas me blesser. Je me disais d’y aller tranquille. C’est le problème : tout le monde pense qu’on est des Superman. Je me suis dit : « Pas de dunk ». Juste une petite séance d’entraînement. J’y suis allé super lentement. Je me suis tordu le genou. Le lendemain, mon genou était enflé. C’est la dernière fois, franchement, que j’ai pris un ballon. »

Depuis, il garde tout de même la forme. Mais sans ballon, et finalement il n’est pas si nostalgique.

« Je n’ai jamais pensé à ma carrière. Jamais » assure-t-il. « J’ai simplement joué au basket, et le lendemain était un autre jour. Je n’ai jamais eu en tête de me plonger dans les archives. »

Mais quand il est interrogé sur les années Heat avec la création des « Three Amigos », il reconnaît que c’était une période exceptionnelle. « Je pensais à notre place dans l’histoire, et tout ça. Je pense même que les Warriors ont davantage créé une dynastie. Nous, c’était plutôt le groupe Cream (ndlr : l’ancien groupe d’Eric Clapton qui n’a existé que trois ans). On s’est mis ensemble. On a joué. On a créé un truc énorme pendant quatre ans. Quatre ans seulement. C’était juste dingue. C’est juste dingue de me dire que j’ai vécu ça.«