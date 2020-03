Chris Bosh, le scoreur sous-estimé

Comme d’autres forts joueurs avant lui, et on peut penser à Ray Allen à Boston par exemple ou des gauchers comme lui, Toni Kukoc aux Bulls et Manu Ginobili chez les Spurs notamment, Chris Bosh a évolué dans des équipes surpuissantes où les talents étaient nombreux donc le sacrifice nécessaire.

Pour l’intérieur, il était clair qu’avec LeBron James et Dwyane Wade à ses côtés, il allait devenir la troisième option du Heat entre 2010 et 2014. Un rôle ingrat, mais capital et salué avec son maillot retiré à Miami il y a presque un an.

Mais cette relative discrétion ne doit pas faire oublier que le scoreur aperçu à Toronto avant son arrivée en Floride s’est montré ponctuellement dans la conquête des deux titres en 2012 et 2013. Mieux encore, Chris Bosh a progressé pour devenir un ailier-fort/pivot capable de s’écarter jusqu’à 3-pts. Sa finesse technique, sa patte gauche et son shoot de loin ont fait des ravages dans les défenses et sauvé les Floridiens dans des fins de match au couteau.