Austin Rivers se verrait bien suivre les traces de son père

Il n’a que 27 ans et pourtant Austin Rivers pense déjà à l’après-basket. Actuellement à Orlando, auprès de sa famille, l’arrière des Rockets s’imagine bien sur un banc dans une dizaine d’années. Coach comme son père.

« Avant les deux dernières saisons, cela ne m’avait jamais intéressé. Je ne pensais pas que j’avais ça en moi » avoue-t-il lors d’une séance de questions/réponses sur Facebook. « J’avais toujours pensé au côté business des choses, que ce soit comme agent, GM ou président. J’ai toujours voulu être dirigeant. J’adore le côté business du basket, et je le connais bien. Vu que j’ai appris toute ma vie le basket et que j’ai baigné dedans depuis toujours, je pense que c’est quelque chose que je pourrais vraiment bien faire, et c’est toujours le cas. »

« Je veux être directement dans un secteur dans lequel j’ai déjà travaillé »

Rivers est si intéressé par un poste de dirigeant qu’il avait suivi une formation dispensée par la NBA pendant l’été. « Evidemment, ça a évolué, mais j’étais allé au camp des GM que tient la NBA à Las Vegas, simplement pour enseigner aux joueurs le côté business du basket. Je veux en apprendre plus. Je ne veux pas qu’il y ait de confusion. Quand je prendrai ma retraite, je veux que ce soit transparent. Je veux être directement dans un secteur dans lequel j’ai déjà travaillé, où il n’y aura pas besoin d’adaptation. C’est pour ça que mon esprit est toujours occupé et en marche. Je ne veux pas faire partie de ces gars qui s’arrêtent et qui se demandent ce qu’ils vont faire après. Ça ne se passera pas comme ça« .

Il lui reste donc une bonne décennie pour faire son choix, et le métier de coach l’intéresse donc de plus en plus. « Je dirais que depuis deux ans, l’idée de coacher ne cesse de grandir. Au départ, je ne me voyais pas le faire, mais aujourd’hui, ça me démange un peu. Je commence à imaginer où j’en serai dans 10 ans ou quel que soit le nombre d’années qu’il me reste, et c’est quelque chose que j’aimerais peut-être aborder. »

On imagine que papa saura bien le conseiller.