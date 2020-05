Andres Nocioni : « Ce qu’a réalisé Luka Doncic ces cinq dernières années, c’est totalement fou ! »

Il n’y pas une année qui passe sans que Luka Doncic ajoute un nouveau trophée dans son armoire personnelle.

Son ancien coéquipier du Real, Andres Nocioni, est bien placé pour le savoir. L’ailier argentin a effectivement côtoyé le petit génie slovène durant deux saisons au Real Madrid et il n’a que des louanges pour le All-Star NBA.

« Ce qu’a réalisé Luka ces cinq dernières années est quelque chose d’historique, quelque chose qui restera dans les mémoires pour de nombreuses années parce qu’il a été MVP d’Euroleague et du Final Four (de l’Euroleague) et il est maintenant une superstar NBA encore à un jeune âge », souligne-t-il pour Basquet Plus. « À 21 ans, il semble déjà très mûr, et il donne l’impression de dominer la NBA, de la même manière qu’il dominait l’Europe quand il a quitté le Real. On ne voit pas ça tous les jours ! «

« Le plus impressionnant, c’est qu’il est passé d’un potentiel à une réalité »

Passé de meilleur Espoir de l’Euroleague (en 2017 – et aussi en 2018), à MVP de l’Euroleague en 2018, puis Rookie de l’année en NBA en 2019 et enfin All-Star NBA en 2020, plus des titres de champion d’Espagne et un titre de champion d’Europe avec la Slovénie, Luka Doncic est glouton de titres. Il rafle tout sur son passage !

Arrivé en NBA à l’âge de 25 ans, pour une carrière de sept ans à 10 points et 4 rebonds de moyenne, Andres Nocioni a vécu l’ouverture de la ligue aux talents du monde entier. Champion d’Europe avec le Real et MVP du Final Four sans parler de ce fameux titre olympique en 2004, il sait aussi combien un palmarès est difficile à construire.

Mais ce que fait Luka Doncic, alors qu’il n’a que 21 ans, c’est hors norme !

« Ce qu’il a fait de plus impressionnant ces cinq dernières années, c’est de passer d’un potentiel à une réalité. Très rapidement. Ce qu’il a fait en cinq ans, c’est complètement fou. Il a commencé en passant du temps avec les vétérans et maintenant, il domine la NBA avec ses statistiques. Ça ne se traduit pas encore en résultats mais en statistiques. Je pense qu’il est l’un des joueurs les plus explosifs et extraordinaires à sortir du basket FIBA. »