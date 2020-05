Alec Burks et Glenn Robinson III ne voulaient pas quitter les Warriors

Habituellement, quand on passe en cours de saison de la lanterne rouge de la NBA à une équipe candidate au titre, il y a forcément de quoi être heureux. Sauf pour Alec Burks et Glenn Robinson III. Transférés à Philadelphie alors qu’ils réalisaient tous les deux leurs meilleures saisons en carrière, les deux Warriors étaient déçus de partir…

« Il y a eu un premier moment de confusion. Je ne comprenais pas qu’ils soient fâchés » explique le GM Bob Myers à NBC Sports, avant de reconnaître que leur réaction l’avait touché : « Cela nécessite beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup de communication. Et de voir deux vétérans, qui ont bourlingué en NBA, souhaiter faire partie de tout ça, c’est beau. Vraiment. Ça signifie qu’on est dans le vrai. »

« Quand on peut créer un environnement où les gens se sentent bien, on arrive habituellement à tirer le meilleur d’eux-mêmes »

Pour Myers, tout le mérite en revient à Steve Kerr et son staff. Dans une saison cauchemar, avec des blessés majeurs, des transferts et des défaites qui s’enchaînent, le coach des Warriors a réussi à créer de l’enthousiasme.

« C’est compliqué pour Steve de créer un environnement où les gens apprécient de venir bosser tous les jours au milieu de temps de défaites. Je lui tire mon chapeau, ainsi qu’à son groupe et tous ceux en contact avec les joueurs. C’est difficile de créer et d’entretenir un environnement sain dans notre ligue. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas aussi facile que les gens imaginent. Il y a tellement d’étapes différentes pour faire comprendre à un joueur qu’il fait partie de quelque chose de plus grand que lui, et que c’est un environnement dans lequel il peut s’épanouir. C’est un challenge. »

Burks et Robinson l’avaient compris, et ils avaient profité des coups du sort et des départs pour trouver leur place dans l’effectif, et plus ils brillaient, plus leur cote progressait. A Philly, ils ont rejoint un effectif plus riche, avec un temps de jeu moindre, et même si ce n’est pas catastrophique, leur cote en a pris un coup.

« Au moins, ces joueurs ont eu le sentiment qu’ils avaient progressé, et ils ont saisi leur chance, et ils étaient heureux de venir travailler » conclut Myers. « Ça porte ses fruits au final, même si ça ne se voit pas dans le bilan. Mais quand on peut créer un environnement où les gens se sentent bien, on arrive habituellement à tirer le meilleur d’eux-mêmes. »