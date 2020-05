2 mai 2010 : Atlanta remporte le Game 7 face aux Bucks pour rejoindre Orlando

Atlanta 95 – 74 Milwaukee

Si certains Game 7 donnent des frissons par leur intensité et leur suspense, d’autres, au contraire, peuvent être d’un profond ennui. Ce fut malheureusement le cas de la manche décisive entre Atlanta et Milwaukee, le premier Game 7 de ces playoffs, avec des Hawks qui ont profité de la maladresse de leurs adversaires pour s’imposer facilement.

Solidaires et courageux depuis la blessure d’Andrew Bogut, les Bucks quittent les playoffs sur deux non-match et c’est bien triste. Une fois de plus, ils ont tout donné et tout tenté, mais ils étaient à bout de souffle. On arrête de se tourner les pouces à Orlando et on prépare, comme prévu, la venue des faucons.

Milwaukee Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Salmons G 43:38 5-18 1-5 0-0 -22 1 3 3 1 0 0 3 2 11 B. Jennings G 41:22 6-18 1-4 2-4 -17 0 2 5 0 1 0 3 2 15 K. Thomas C 26:12 3-7 0-0 0-0 -17 0 5 2 1 1 0 0 4 6 L. Mbah a Moute F 22:26 5-9 0-0 3-4 -2 3 6 0 1 1 0 1 2 13 C. Delfino F 21:36 1-8 1-4 0-0 -12 0 0 1 2 0 0 1 3 3 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts E. Ilyasova 31:08 4-11 0-2 5-5 -17 6 11 1 0 1 0 0 4 13 L. Ridnour 22:17 1-5 1-2 3-4 -9 1 3 2 0 0 0 0 1 6 J. Stackhouse 14:14 0-3 0-1 0-0 -6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 P. Brezec 11:38 2-4 0-0 1-2 +1 1 2 0 0 0 0 0 1 5 R. Ivey 3:39 1-3 0-1 0-0 +1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 D. Gadzuric 1:50 0-0 0-0 0-0 -5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Totals 28-86 4-19 14-19 12 34 15 5 5 2 8 20 74 Percentages: .326 .211 .737 Team Rebounds: 10

Atlanta Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Bibby G 41:18 6-12 3-5 0-0 +18 2 6 2 1 0 0 0 3 15 J. Johnson G 40:36 4-14 0-2 0-0 +16 1 6 4 1 0 1 0 1 8 A. Horford C 38:59 6-8 0-0 4-6 +25 1 15 4 3 0 3 0 3 16 M. Williams F 30:18 2-7 0-0 4-4 +13 6 9 2 0 1 0 1 2 8 J. Smith F 23:36 5-7 1-1 4-5 +23 2 5 2 2 0 2 0 4 15 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Crawford 35:15 8-16 2-7 4-4 +23 0 3 6 1 0 0 0 3 22 Z. Pachulia 13:11 3-6 0-0 1-2 0 3 6 0 1 0 2 0 3 7 M. Evans 6:20 0-1 0-1 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Collins 3:39 1-2 0-0 0-0 -1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 J. Teague 3:39 0-2 0-0 0-0 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 M. West 3:09 1-1 0-0 0-0 -3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 Totals 36-76 6-16 17-21 17 55 21 9 1 8 2 21 95 Percentages: .474 .375 .810 Team Rebounds: 8

LA Lakers 104 – 99 Utah

On a eu droit à un grand classique : des Lakers qui dominent, un Jazz capable de revenir, et même de passer devant mais au final, la patte de Kobe Bryant permet à Los Angeles de mener 1-0 dans cette série. C’est lui qui a mis les Lakers sur les bons rails avec un 5/5 dans le premier quart pour mener de 11 points.

Mais ce Jazz a du coeur, et il va finir par gratter son retard et même prendre 4 points d’avance à 4 minutes de la fin. Les Californiens vont alors enchaîner un 7-0 dans les trois minutes qui suivent et l’emporter 104-99. C’est leur quinzième victoire de suite à domicile contre Utah.

Utah Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts D. Williams G 38:35 7-15 2-5 8-10 -12 0 0 8 1 1 1 0 1 24 W. Matthews G 34:26 5-12 2-4 2-2 -7 1 7 2 3 3 0 3 4 14 K. Fesenko C 13:13 1-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 C.J. Miles F 40:39 4-12 1-5 7-8 -4 0 3 2 2 0 0 0 5 16 C. Boozer F 38:50 9-17 0-0 0-0 -7 6 12 4 4 1 0 2 4 18 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts P. Millsap 34:38 8-18 0-1 0-0 -7 2 9 3 1 1 0 2 3 16 K. Korver 21:04 3-5 0-1 1-1 +3 0 0 1 0 0 0 0 5 7 R. Price 9:25 1-3 0-2 0-0 +7 1 3 3 0 2 0 0 2 2 K. Koufos 9:10 0-1 0-0 0-0 +2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 Totals 38-85 5-18 18-21 11 38 24 11 8 2 7 26 99 Percentages: .447 .278 .857 Team Rebounds: 9