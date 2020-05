Wake Forest : après le renvoi de Danny Manning, Olivier Sarr hésite à rester…

Auteur d’une très belle saison avec Wake Forest, avec 14 points et 9 rebonds de moyenne pour sa troisième année universitaire, Olivier Sarr est dans l’expectative avant d’attaquer la quatrième et dernière saison de son cursus. Depuis que Danny Manning s’est fait virer, le pivot tricolore n’exclut pas de quitter les Deamon Deacons.

Les instances de Wake Forest ont bien essayé de temporiser en lui demandant d’attendre le choix du prochain coach. Mais l’arrivée de Steve Forbes aux manettes n’a rien changé : Olivier Sarr s’est inscrit sur le « portail des transferts » de la NCAA, afin de pouvoir changer d’université.

« Je voulais tester ma cote et j’avais contacté l’UAC (Undergraduate Advisory Committee) », a-t-il confié à ESPN. « Je voulais tâter le terrain pour la Draft et puis j’ai discuté avec le coach et il m’a convaincu de rester et d’obtenir mon diplôme. Il avait un plan pour moi et j’allais réaliser de grandes choses en ACC, avec l’équipe et individuellement. Mais 24 ou 48 heures plus tard, il était limogé. Je n’ai pas eu le temps de mettre mon nom à la Draft et de changer d’avis. »

« Si je ne peux pas jouer en NCAA, je jouerai en Euroleague »

Sélectionné dans la troisième meilleure équipe de ACC, Olivier Sarr deviendrait la plus grosse recrue potentielle du pays. De nombreuses universités, dont Kentucky en quête d’intérieurs, ont déjà montré leur intérêt.

Mais ce dernier ne ferme pas complètement la porte à son alma mater non plus… « C’est une décision difficile et je veux donner une chance à Wake Forest. Je vais m’inscrire dans le « portail des transferts » mais c’est parce que je veux voir toutes les options. Je veux choisir mon coach plutôt qu’on ne le choisisse pour moi. »

En tout état de cause, une chose est sûre : Olivier Sarr ne se pliera pas à une possible interdiction de jouer à cause d’un transfert dans une nouvelle université (ndlr : « redshirt »). « Je ne sais pas ce que je ferai [si je ne peux pas jouer en NCAA]. Je passerai pro, je jouerai un an en Euroleague, quelque part pour me préparer à la NBA. Quel que soit le scénario, je jouerai. »