Wake Forest vire Danny Manning

C’est évidemment un hasard, mais c’est le jour de l’anniversaire de Tim Duncan, le plus grand joueur sorti de Wake Forest, que les dirigeants de l’université ont décidé de se séparer de Danny Manning. Selon CBS Sports, l’ancienne légende de Kansas n’a pas survécu à cette nouvelle saison décevante avec 13 victoires 18 défaites, et une défaite au premier tour du tournoi ACC.

Arrivé de Tulsa en 2014 moyennant un contrat de six ans, Manning quitte Wake Forest avec un bilan de 78 victoires pour 111 défaites, et une seule qualification au tournoi NCAA, c’était en 2017. Dans son effectif, on trouve un Français, Olivier Saar, titulaire au poste de pivot.

Pour le remplacer, plusieurs noms circulent selon Stadium et il s’agit de Steve Forbes (East Tennessee State), Wes Miller (UNC Greensboro), Pat Kelsey (Winthrop) et Ryan Odom (UMBC). Ce dernier n’est autre que le fils de Dave Odom, le plus prestigieux coach passé par Wake Forest.