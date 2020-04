Joe Ingles pensera à la retraite à l’issue de son contrat

« Vous essayez de vous débarrasser de Matt Harpring ?! », lance Joe Ingles en se marrant. Les journalistes viennent de lui demander, lors d’une interview sur Zoom, s’il serait intéressé par le poste de commentateur à la télévision locale, occupé par l’ancien shooteur du Jazz (2002-2009). Durant cette interview, Joe Ingles était invité à se projeter sur la suite de sa carrière.

En octobre dernier, le gaucher, à qui il restait encore deux années de contrat, a signé une prolongation d’un an avec le Jazz, d’un montant de 14 millions de dollars pour la saison 2021-2022.

« Après ce contrat, j’aurais 35 ans et j’irais sur mes 36, » note l’intéressé. « Quand j’ai signé cette prolongation d’une année supplémentaire, je me suis dit que ça me permettrait d’être au bon moment pour décider de la suite. Est-ce que je veux rester ici ? Les enfants auront alors 5-6 ans. Est-ce que je veux retourner (en Australie), les mettre dans la même école ? »

On sait que les enfants sont sa priorité absolue. Le joueur s’était d’ailleurs inquiété pour l’état de santé de son fils autiste au démarrage de l’épidémie. D’ici cet horizon 2022, Joe Ingles a encore le temps pour se pencher sur la suite.

Un avenir dans les médias à l’instar de Matt Harpring justement ? L’Australien alimente déjà un show radio depuis des années et a récemment lancé un podcast avec sa femme et un rédacteur de la franchise.

Son intérêt est évident mais Joe Ingles assure que sa famille rentrera dans son pays d’origine, une fois sa carrière NBA terminée. « J’aimerais vraiment faire quelque chose dans ce domaine mais nous vivrons en Australie quand j’aurai fini et je ne pense pas que l’on puisse faire du Zoom pour commenter (les matches du Jazz) ! Si non, je volerais certainement le job de Harpring, mais ce n’est pas vraiment réaliste. »

À défaut de NBA, il pourrait se contenter de la NBL, le championnat australien.