Le lycéen Greg Brown III préfère la NCAA à l’argent de la G-League

La rumeur annonçait qu’il serait le troisième lycéen à rejoindre la G-League, mais Greg Brown III a finalement décidé de s’engager avec l’université de Texas. Meilleur joueur de l’État en 2020, classé 9e sur le plan national, cet ailier-fort de 2m04 a préféré rester près de chez lui, et refusé les offres de Kentucky, Auburn, Memphis ou Michigan.

Fils d’un ancien footballeur des Broncos, Greg Brown n’imitera donc pas Jalen Green et Isaiah Todd, qui ont rejoint la « Select Team » en G-League, alors même qu’il avait sur la table une offre de 300 000 dollars !

« Franchement, c’était vraiment une décision difficile à prendre » a-t-il expliqué à ESPN. « Il m’a fallu attendre le dernier moment pour vraiment décider où je voulais aller. Cinq universités m’offraient de superbes opportunités, et la G-League aussi. C’était génial de visiter toutes ces universités et leurs campus. Les coaches et les joueurs ont été supers avec moi. J’ai simplement contacté ma famille et mes amis, et je ne saurais trop les remercier de m’avoir aidé à prendre une décision vraiment, mais vraiment difficile« .

Si Greg Brown a opté pour Texas, c’est dit-il pour poursuivre l’héritage de sa famille puisque son père, sa mère et son oncle sont tous passés par l’université de Texas.