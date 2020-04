En cas de reprise de la saison, Gary Payton vote pour les Clippers

Champion NBA en 2006, Gary Patyon s’est présenté 15 fois sur la ligne de départ des playoffs au cours de sa carrière. Invité à donner son favori de l’exercice en cours, « The Glove » n’a pas fait dans l’original en nommant les Bucks comme grand favori à l’Est et en annonçant une rude bataille à venir entre les deux franchises de Los Angeles.

Mais s’il ne devait en rester qu’un, l’ancien meneur de jeu des Lakers miserait bien sur… les Clippers.

« Je vois les Clippers et Milwaukee aller en finale. Je pense que les deux équipes ont ce qu’il faut. Sur la conférence Ouest, les Lakers sont dans le vrai, mais je pense quand même que les Clippers son mieux armés en sortie de banc. Kawhi (Leonard) et Paul (George), ils sont juste trop durs pour moi et Patrick Beverley est celui qui éteindra la superstar adverse ».

Patrick Beverley en facteur X

Gary Payton se retrouve pas mal en Patrick Beverley sur le plan défensif et le côté « trashtalking » du meneur des Clippers. Et pour lui, l’ancien chien de garde des Rockets pourrait parfaitement embêter un LeBron James comme il l’avait fait avec Kevin Durant la saison passée en playoffs.

« Je pense qu’il peut un peu lui rentrer dedans, et le ralentir. Ensuite il peut recevoir l’aide de ses grands pour défendre sur lui à la fin. Les Lakers ont prouvé lors du troisième match qu’ils pouvaient l’emporter, mais je pense que les Clippers ont plus d’armes (…). Je vois vraiment les Clippers remporter le titre ».

Un défenseur facteur X d’une série face à LeBron James ? Andre Iguodala l’a fait en 2015 en décrochant même le titre de MVP. Reste à Pat Beverley de montrer qu’il pourrait en faire autant sur une finale de conférence.

Il ne manque plus qu’un détail, à savoir que la saison reprenne…