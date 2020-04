Draft 2020 : le jeune Aleksej Pokusevski se lance en NBA

Annoncé arrière ou ailier alors qu’il mesure 2m13 et possède une envergure de 2m20, Aleksej Pokusevski est un phénomène à l’Olympiakos et peut-être le sera-t-il en NBA la saison prochaine puisqu’il va s’inscrire à la Draft nous informe ESPN.



Le Serbe de 18 ans peut le faire car il est né le 26 décembre 2001. A six jours près, il aurait dû attendre 2021 pour se présenter, et il devrait donc être le plus jeune joueur de la Draft.

Talent précoce avec des apparitions en championnat grec trois mois avant ses 17 ans, puis en Euroleague à seulement 17 ans et 83 jours, Pokusevski tournait à 10.8 points, 7.9 rebonds, 3.1 passes et 1.8 contre de moyenne en deuxième division cette saison.

Bon shooteur, passeur et dribbleur, il reste encore fragile physiquement et explose au contact. De plus sa défense n’est pas au niveau. Mais alors qu’il n’a pas encore 19 ans et même s’il a manqué trois mois de compétition suite à une blessure au genou, le joueur est annoncé en fin de premier tour ou au second tour de la Draft.

Sans doute trop tendre pour exister en NBA dès la saison prochaine, il pourrait passer par la G-League ou, peut-être comme Leandro Bolmaro, être drafté avant de revenir en Europe se faire les dents encore quelques saisons.