David Blatt : « Le jeu en dehors des terrains est plus important en NBA qu’en Europe »

Champion d’Europe à la tête de l’équipe nationale de Russie en 2007, vainqueur de l’Euroleague à la tête du Maccabi Tel Aviv en 2014 et enfin de l’EuroCup avec le Darussafaka en 2018, David Blatt a un palmarès qui se pose parmi les plus impressionnants du Vieux Continent.

Mais en NBA, le technicien américano-israélien n’a eu droit qu’à un passage éclair d’une saison et demie. Une cavalcade effrénée avec les Cavaliers qui s’est terminée par son départ et la promotion de son assistant, Tyronn Lue.

« Je ne suis pas allé en NBA seulement à cause du titre d’Euroleague de 2014 »

Pour EuroHoops, David Blatt a donné sa version des faits sur cette expérience mitigée en NBA. Et, sans surprise, le retour de LeBron James à la maison a bouleversé tous les plans imaginés par le coach.

« D’abord, je ne suis pas allé en NBA seulement à cause du titre d’Euroleague de 2014. J’avais fait partie de nombreuses équipes qui ont connu du succès avant ça. Le titre de 2014 n’était pas la seule raison. Deuxièmement, quand je suis arrivé à Cleveland, l’équipe que je devais entraîner à l’origine n’était pas une équipe qui devait jouer le titre, c’était une équipe qu’on espérait construire avec certains joueurs en place et l’opportunité d’en ajouter d’autres au fur et à mesure pour devenir un prétendant aux playoffs puis au titre. Mais tout ça a changé très rapidement quand on a pu ramener LeBron et que Kevin Love a été échangé contre notre premier choix de draft. Tout à coup, on était un prétendant. Mais il fallait tout de même suivre un processus. Les équipes nouvelles comme ça ne gagnent pas le titre dès la première année en général. On a réussi une belle saison et on a joué notre meilleur basket en playoffs, battant même Atlanta 4-0 en finale de conférence Est, alors qu’ils avaient fait une saison à 60 victoires et avaient l’avantage du terrain. On a ensuite disputé les Finals sans Kyrie et sans Kevin à cause de blessures, ce qui nous a largement compliqué la tâche, même si la série a tout de même été compétitive. L’année suivante, on était en première place à l’Est et en bonne position pour jouer le titre et l’équipe ira au bout. »

« Ça m’a forcé à faire beaucoup de changements dans mon approche et ma philosophie »

Victime du « jeu en dehors des terrains » et de ses relations distantes avec LeBron James, David Blatt ne verra pas le sommet de la montagne avec les Cavs, champions en 2016.Mais le fugace scout pour les Knicks reste positif…

« Ce que j’ai appris de cette expérience, c’est que le jeu NBA est bien différent du jeu en Europe. Et que le jeu en dehors des terrains est encore plus important et dominant qu’en Europe. Cela exigeait une différente approche du coaching. Notre situation est passée de développer une équipe à gagner le titre immédiatement. C’était très difficile et ça m’a forcé à faire beaucoup de changements dans mon approche et ma philosophie. Quand j’y repense, ce n’était clairement pas la meilleure chose qui ait pu m’arriver mais, par rapport aux demande de la franchise, je leur ai fourni une équipe qui gagne. Pour moi, il n’y a pas de souci. J’ai eu une superbe expérience en NBA. Il n’y a rien qui me désole. Je peux dire que j’ai eu l’opportunité de coacher certains des meilleurs joueurs de la planète, d’avoir participer à des Finales NBA, d’avoir vécu de nombreuses aventures glorieuses en Europe avec des titres. J’ai une bague de champion NBA aussi. Il y a pire… »

Avec plein de projets en tête, dont des cours de coaching en ligne et donc un livre en cours de rédaction, David Blatt espère bien garder un (voire les deux) pied dans le monde de la balle orange.