Le développement de Michael Porter Jr, entre promesses et frustrations

Après une saison blanche en 2018-2019 qui lui a permis de se remettre de ses soucis au dos, Michael Porter Jr. a enfin pu fouler les parquets NBA. Et ses premiers pas ont été suivis avec attention par les fans des Nuggets.

À l’aile, son coach Michael Malone avait logiquement privilégié Torrey Craig et Juancho Hernangomez sur la ligne de départ, et le dernier match de présaison l’avait conforté dans son choix, Michael Porter Jr. étant passé au travers lorsque le staff a fait appel à lui en fin de troisième quart-temps.

Un processus plus long que pour ses camarades de promotion

Un premier essai raté qui a eu le mérite de plonger immédiatement le « sophomorookie » dans le bain.

« Je lui ai juste envoyé un message pour lui dire : ‘Coach, c’est ma faute. Je n’étais jamais été un joueur comme ça’, » s’est remémoré le joueur de Denver. « L’occasion pour Mike Malone de lui rappeler ses impératifs et les sacrifices qu’il allait devoir faire pour pouvoir évoluer en NBA.

Six mois plus tard, Mike Malone ne pouvait qu’être satisfait de ce qu’a apporté son jeune joueur dans le contexte des Nuggets, à savoir une équipe de haut de tableau où les rotations sont forcément plus limitées.

« Ça fait partie du processus, » reconnaissait d’ailleurs Michael Porter Jr. « Je joue dans une super équipe, Coach Malone est un coach « old school », qui fait confiance aux plus anciens. Ça viendra, j’essaie juste d’essayer de continuer à m’améliorer pendant ce temps ».

Mike Malone est conscient que son joueur voudrait plus que ses 14 minutes en moyenne par match. C’est même là tout le défi dans le développement de l’ancien pensionnaire de Missouri.

« Quand je pense à Michael Porter Jr, je pense à un jeune homme qui a probablement vécu une saison très frustrante individuellement, » a-t-il ainsi déclaré. « Voilà un joueur qui a toujours été parmi les meilleurs de sa catégorie d’âge et qui arrive dans une équipe qui a remporté 54 matchs en saison régulière et dispose de beaucoup de talent. Lorsqu’il regarde le paysage global de la NBA, et qu’il voit les joueurs qui étaient moins bien classés que lui avoir une chance de jouer et de bien le faire, dans son esprit, il estime ne pas avoir eu la même opportunité. Je pense que le plus gros défi pour Michael, c’est de comprendre qu’il est sur un chemin différent des autres rookies de son âge. Il a toujours une chance de devenir un grand joueur ».

Son mois de janvier, sa meilleure base de travail

Encore un peu de temps, voilà ce que réclame le stratège de Denver pour qui l’évolution de Michael Porter Jr. est également un défi, l’objectif étant d’en faire le meilleur joueur possible, mais de prendre également en compte les contraintes, à savoir permettre à son équipe de gagner le plus de matchs possible.

« Dans le groupe que j’ai, le plus dur que j’ai eu à gérer, ce sont les attentes envers une équipe qui est censée gagner 55 à 60 matchs pas saison et se battre pour atteindre la finale de conférence tout en développant un jeune joueur talentueux qui a besoin de temps pour jouer, pour appréhender le jeu de la NBA et ainsi s’améliorer. C’est vraiment dur. Quand tu regardes en NBA, parmi les équipes de haut de tableau, dans les deux conférences, les rookies ne jouent pas beaucoup. C’est un défi, pour lui et pour moi ».

Pour la suite, Mike Malone se basera sur ce que son protégé a livré de meilleur, à savoir son mois de janvier, avant que Michael Porter Jr. ne se blesse à la cheville.

Sur ces 15 matchs, ce dernier tournait en effet à 12.3 points à 52% de réussite dont 48% à 3 points, 7 rebonds, 1.3 passe décisive et 1 interception par match en 21 minutes en moyenne.

« Si vous regardez son mois de janvier, je crois que ça donne un vrai aperçu du joueur qu’il peut être et du joueur qu’il sera. Sa blessure à la cheville à Milwaukee lui a compliqué la tâche, d’autant plus qu’elle a continué à le gêner et qu’il n’a plus joué au même niveau. Ces 15 matchs de janvier, il a compilé des chiffres incroyables tout en étant efficace donc. Il nous a montré tout ce qu’il pouvait faire et maintenant, le défi, c’est de l’aider à reproduire ça de façon plus constante », a-t-il conclu.