Pour Luke Walton, les Kings ont été coupés dans leur élan

Comme les Blazers, les Pelicans ou les Spurs, les Kings étaient lancés dans la chasse aux Grizzlies au moment où la saison s’est arrêtée. Ils étaient même plutôt sur une bonne lancée avec 10 victoires sur les 15 derniers matches.

De quoi nourrir des petits regrets pour Luke Walton. Même si le coach accepte totalement la suspension de la saison, pour des raisons sanitaires.

« On commençait à jouer un basket régulier, à attaquer et défendre comme on le souhaitait », explique-t-il dans une interview accordée à la NBA. « Les joueurs se comprenaient, et ça se voyait pendant les matches. On jouait à un très bon niveau et il y avait des choses sur lesquelles je voulais appuyer encore un peu : jouer plus petit, mettre Harrison Barnes au poste d’ailier fort. »

Il en profite donc pour travailler sur les vidéos de son équipe, tandis que ses joueurs s’entretiennent de leur côté.

« C’est ce qu’on fait normalement durant l’été et l’intersaison. On voit ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas. Durant la saison, on regarde le dernier match, mais on prépare surtout le prochain. En revoyant les images, j’étais vraiment satisfait de notre niveau de jeu lors des 20-25 derniers matches. Pour les joueurs, il y a une communication qui est mise en place avec chacun, pour être sûr qu’on continue sur notre lancée, en terme d’identité. Les préparateurs physiques contactent les joueurs, se renseignent sur leurs besoins en terme d’équipement. Et ils les font bosser. »

Si la reprise de la saison n’est toujours pas abordée et encore moins confirmée, une épée de Damoclès flotte au-dessus de la tête des Kings, comme de celles des Spurs, Blazers et Pelicans : reprendre directement avec les playoffs. Les poursuivants de Memphis seraient ainsi privés de la course finale. Frustrant, non ?

« Le plus important, c’est de passer cette pandémie ensemble. On doit tous le faire. Si c’est le choix de la NBA, alors on sera derrière », annonce ainsi Luke Walton, fataliste.