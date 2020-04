Le grand regret de Kendall Gill

C’était le « Michael Jordan du pauvre ». Kendall Gill en avait le physique et l’élégance, et c’était d’ailleurs l’un des joueurs préférés de Michael Jordan. Un féroce adversaire avec les Hornets puis les Sonics et les Nets, mais rares sont ceux qui le mentionnent de nos jours. Il faut dire que son palmarès se limite à un titre de meilleur intercepteur en 1999 et au record d’interceptions sur un match (11). De quoi lui donner un grand regret puisqu’ils avaient la possibilité de rejoindre les Lakers au début des années 2000.

« Je voulais être un Laker, et en fait, je regrette ma décision » explique-t-il au micro du podcast de Scoop B. « Si c’était à refaire, je choisirais de rejoindre les Lakers. D’abord parce que j’aurais gagné des titres. Plusieurs titres même. Deuxièmement parce qu’on vous regarde aujourd’hui différemment quand vous avez gagné un titre, par rapport à ceux qui n’en ont pas gagné. »

Nous sommes en 2000. Kendall Gill a 32 ans et il sort d’une saison à 5.6 millions de dollars.

Free agent, il cherche à obtenir un salaire équivalent mais le marché est tendu. Les Lakers lui proposent 5.5 millions de dollars sur deux ans, tandis que les Nets lorgnent Ron Mercer pour le remplacer. Finalement, ce dernier file aux Bulls, et les Nets font une première offre à quatre millions de dollars par an. Kendall Gill la refuse, et les Nets tentent de négocier un sign-and-trade avec les Lakers et les Raptors pour le transférer.

Mais Kendall Gill ne veut pas se brader, et le malheur de Kerry Kittles, opéré du genou, va faire son bonheur. Privés de leur arrière pour toute la saison à venir, les Nets craquent et mettent sur la table 7 millions de dollars pour un an. Jamais Kendall Gill n’avait touché un tel salaire, et il accepte.

« J’ai vécu une grande période à New Jersey, et j’étais proche des dirigeants. Je vivais à New York et je me suis fait des amis pour la vie, mais ça aurait été différent si j’avais choisi les Lakers. Ils m’avaient offert un contrat de 5.5 millions sur deux ans, et à la dernière minute, les Nets m’ont proposé 7 millions pour un an. À cette époque, je devais faire un choix financier : « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Car à l’époque, les Lakers m’avaient dit : « Quand le contrat sera terminé, on s’occupera de toi ». Mais parfois, ils changent d’avis. On ne sait jamais. »

La suite aux Nets sera hélas plus compliquée… Kendall Gill se blesse au genou, et ne joue que 31 matches. Pendant ce temps-là, les Lakers réalisent le doublé avec une finale NBA remportée face aux Sixers. À nouveau free agent, le genou en vrac, il parvient à convaincre Pat Riley qui lui offre un poste d’arrière titulaire au Heat.

Mais Miami n’accroche pas les playoffs, et Kendall Gill va finir sa carrière comme « globetrotter », réalisant tout de même son rêve de jouer aux Bulls, y tournant à près de 10 points de moyenne à 35 ans.