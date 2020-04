Avant d’arriver aux Lakers, Trevor Ariza voulait jouer aux Clippers

Joueur discret et propulsé dans le marasme des Knicks en 2004, Trevor Ariza avait gagné en temps de jeu à Orlando mais sans exploser. Son début de carrière était très banal, en cohérence avec son statut de 43e choix à la Draft.

Puis, en novembre 2007, il est transféré. Destination Los Angeles. Mais l’ailier, qui a fait son lycée et son université (UCLA) dans cette ville, a sa préférence concernant la franchise.

« Au début, je me suis dit que j’allais revenir chez moi, voir ma mère », se souvient-il pour le podcast Knuckleheads, avec Quentin Richardson et Darius Miles. « C’était un peu bizarre. Je ne voulais pas vraiment jouer pour les Lakers. Je voulais rejoindre les Clippers. C’est ce que j’ai dit au GM d’Orlando à l’époque. Il m’a dit qu’il allait me tenir au courant dans les prochains jours. »

« Merde, je ne vais jamais jouer. Jamais je n’aurai ma chance »

Les jours passent et l’annonce devient officielle. Il l’apprend de la bouche du GM du Magic, Otis Smith.

« Je n’oublierai jamais. J’étais au centre commercial avec Keyon Dooling. On se promenait et j’ai reçu un appel : ‘Tu es transféré à Los Angeles.’ J’essayais de garder mon calme, et il m’a dit : ‘Ah oui, aux Lakers’. »

Éliminés au premier tour des playoffs en 2006 et 2007 malgré un Kobe Bryant meilleur marqueur de la ligue et le retour de Phil Jackson, les Lakers n’ont certes pas encore récupéré Pau Gasol (ce sera pour février 2008) mais ils restent une bonne équipe de l’Ouest. Pourquoi donc ne pas vouloir les rejoindre ? « Merde, je ne vais jamais jouer. Jamais je n’aurai ma chance », pensait alors Trevor Ariza.

Sa première saison sera compliquée puisqu’il se cassera le pied droit en janvier 2008 pour ne revenir qu’en playoffs, en finale de conférence contre les Spurs. Très peu utilisé, il fera ensuite des courts passages en Finals contre Boston. Puis la saison suivante, celle du titre contre Orlando, Trevor Ariza prendra une place bien plus importante.

D’abord sixième homme, l’actuel joueur des Blazers finira par être titulaire pendant l’intégralité des playoffs, et Derek Fisher a rendu hommage à son rôle cette semaine.