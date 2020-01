Trevor Ariza s’adapte partout

En 18 mois seulement, Trevor Ariza avait connu trois équipes : Phoenix, Washington puis Sacramento. Et désormais, c’est une quatrième qui vient de s’ajouter à la liste puisque l’ailier a été récemment transféré à Portland. Une situation qui pourrait le déranger, lui qui a tout de même 34 ans. Mais pas du tout.

« Je me sens chanceux », a-t-il déclaré dans The Oregonian. « C’est une opportunité de jouer au basket, ce que je fais depuis que je suis gamin. C’est le sport que j’aime. C’est une chance de découvrir une nouvelle ville. Chaque situation est une chance quand on évolue à ce niveau. »

Surtout qu’il peut faire du bien aux Blazers. « C’est beaucoup d’expérience, plus un excellent défenseur dans les ailes et un bon shooteur à 3-pts », liste Terry Stotts sur les qualités de sa recrue. « On manque de taille à ce poste, donc il va être parfait avec nos titulaires. Trevor a fait une belle carrière, et ce n’est pas un hasard. »

Son salaire pour 2020-2021 n’est pas totalement garanti

Néanmoins, son avenir s’inscrit-il chez les Blazers ? Rien n’est moins sûr puisque seulement 1.8 million de dollars de son salaire (12.2 millions dollars) est garanti pour la saison prochaine. Il pourrait donc très bien être coupé durant l’été. Là encore, l’ancien champion NBA avec les Lakers n’y pense guère. Sa priorité reste le terrain.

« Je suis concentré sur ici et maintenant. On doit se battre pour aller en playoffs, donc c’est ma priorité. Je suis heureux dès que je suis le parquet, que je shoote ou défende, peu importe. Tant que j’aide mon équipe. Je ne me plains pas de mon nombre de tirs, du nombre de ballons que je touche ou autres. Je joue, tout simplement. »

Et malgré des derniers mois compliqués, il a prouvé qu’il en avait encore en réserve puisqu’il a décroché cette nuit sa meilleure marque de la saison avec 21 points. Il ne reste plus qu’à gagner des matches…