LaMarcus Aldridge ne se voit pas finir sa carrière ailleurs qu’à San Antonio… ou Portland

Alors qu’il fêtera ses 35 ans en juillet prochain et qu’il entamera sa dernière année de contrat en 2020-2021, LaMarcus Aldrige se sait de plus en plus proche de la retraite et a déjà réfléchi à l’endroit idéal où il désirerait terminer sa carrière. Pas de folie, le mieux pour lui serait soit de rester à San Antonio jusqu’au bout, soit de rentrer à Portland où il a disputé neuf saisons entre 2016 et 2015.

« Je pense que l’un ou l’autre me conviendrait, » a-t-il confirmé à NBA.com. « J’ai l’impression d’avoir déjà laissé de bons souvenirs à San Antonio. J’ai l’impression de faire partie d’une très bonne famille. Ils me comprennent. Je les comprends. Donc, j’aime ça. J’ai l’impression d’avoir aussi beaucoup d’histoires à Portland. Donc, y retourner pour finir serait bien aussi. Je suis tout à fait d’accord avec l’idée de terminer ma carrière à San Antonio, jusqu’à mon prochain chapitre. Mais si les choses devaient changer, qu’ils décidaient d’opter pour un profil plus jeune, alors ça ne me dérangerait pas d’aller à Portland ».

Les rancœurs avec le public et Damian Lillard sont oubliées

L’intérieur avait déjà fait un appel du pied à la franchise de l’Oregon en se disant prêt à revenir après s’être réconcilié avec Damian Lillard, devenu le leader des Blazers depuis. De l’eau a coulé sous les ponts aussi du côté des fans de Portland, qui avaient réservé un accueil houleux à LaMarcus Aldridge lors de son premier retour sous le maillot des Spurs, le sifflant à chaque possession durant toute la partie.

« Les fans étaient durs parce qu’ils avaient l’impression que ce que je faisais n’était pas bien, » s’est-il remémoré. « Je suis parti, et j’ai senti qu’ils voulaient que je reste pour voir ce que ça aurait pu donner. Mais beaucoup de choses ont changé. Comme on dit, en vieillissant, avec le recul, ça se tasse. Les gens mûrissent ».

Pour ce qui est de sa relation avec Damian Lillard, le temps et les discussions ont aussi fait leurs œuvres.

« Nous avons eu de bonnes discussions au fil des ans, et nous nous comprenons certainement mieux, » a-t-il souligné. « Donc, bien sûr, quand votre relation s’améliore avec le gars principal, le sentiment général est différent. J’ai l’impression de n’avoir eu que de bons moments là-bas. Il y a eu des hauts et des bas comme il y en aura partout, mais je suis entré dans la ligue là-bas, je suis devenu qui je suis là-bas. En vieillissant, on accorde de la valeur à ces choses ».