La BAL n’avait d’autre choix que de reporter ses grands débuts

Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigeria), Rabat (Maroc), Monastir (Tunisie) et Kigali (Rwanda) s’apprêtaient à accueillir un événement exceptionnel avec les grands débuts de la Basketball Africa League (BAL) qui devait être lancée le 13 mars dernier.

Il a ainsi fallu des mois de concertations et des efforts colossaux dirigés par le président de NBA Africa et de la BAL, Amadou Gallo Fall, pour que tout soit prêt. Mais la pandémie du Covid-19 a très vite rebattu les cartes et décision a rapidement été prise de tout figer, un crève-cœur pour les organisateurs, même si le choix est logique.

« C’était décevant mais, en même temps, on a très vite réalisé que la raison pour laquelle on devait reporter la compétition était bien plus importante que le sport, bien plus important que tout le reste, » a déclaré Amadou Gallo Fall. « Quand il est question de sécurité, de santé et du bien-être de l’ensemble des communautés, les fans, nos joueurs, les coaches des équipes… tu ne peux que procéder rapidement et prendre une décision dont on estime qu’elle était la bonne au moment où nous avons dû le faire ».

Tout le monde reste mobilisé

Malgré ce contrecoup, tous les acteurs restent mobilisés et enthousiastes dans l’attente de l’annonce d’une nouvelle date pour les débuts historiques de cette nouvelle ligue. Que ce soit du côté des sponsors (d’autres partenaires étaient sur le point d’être annoncés aux côtés de « Jordan » et « Nike »), comme de celui des joueurs.

Les basketteurs étrangers ont par exemple accepté de renoncer à leurs contrats pour ne pas plomber les clubs comme ça a été le cas pour les Rivers Hoopers de Port Harcourt (Nigeria), engagés dans la compétition.

« Nous avons dû suspendre les contrats BAL accordés à nos joueurs étrangers, » a confirmé Ifie Ozaka, GM de l’équipe. « Heureusement, ils ont compris la situation, sans quoi nous aurions été en grave danger financier ».

La décision de suspendre les débuts de la BAL était incontestablement la bonne à prendre et a donc permis de limiter la casse. L’équipe autour d’Amadou Gallo Fall reste mobilisée pour préparer au mieux l’événement et « mettre à profit ce temps supplémentaire, même si tout était prêt le 13 mars », poursuit le président de la BAL.

En toute logique, aucune date de reprise n’a encore été annoncée. Le fait que les équipes proviennent de pays différents compliquent également la donne. Reste donc à patienter…