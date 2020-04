Patrick Beverley : « Quoi que je fasse, je le fais à fond »

« Je m’entraîne comme si on allait revenir. Peu importe ce que ça demandera de rester en bonne santé et en sécurité tant que ça nous permettra de jouer à nouveau au basket aussi vite que possible ».

Comme pour la série à succès « Tiger King », la planète basket suit avec amusement les tribulations de Pat Beverley, un autre fauve en plein confinement. Comme on pouvait l’imaginer, l’ex chien de garde des Rockets n’a pas été du genre à se laisser aller durant cette période compliquée, privé de grands espaces.

Prêt à tout pour finir la saison

Le meneur reste donc actif sur tous les plans, que ce soit pour les workouts organisés par la franchise, individuels ou en groupe par visioconférence, ou pour motiver ses troupes dans l’objectif de terminer une saison pleine de belles promesses pour les Clippers.

« On essaie de rester actifs, parce que personne ne sait le moment où on recevra le coup de fil pour repartir. Quand il arrivera, on sera prêts, » a-t-il poursuivi. « Ce serait dur si on ne pouvait pas terminer ce qu’on avait commencé. On veut jouer maintenant. On a construit une équipe pour gagner maintenant, ce serait dur de voir tout le travail accompli partir en fumée, mais priorité à la sécurité pour tous, et si la saison devait être annulée, on tournera rapidement la page sur la saison prochaine. Le basket n’est pas un truc saisonnier pour nous, on y joue toute l’année, beaucoup d’entre nous y jouent tous les jours. On prend le basket très au sérieux aux Clippers, donc quoiqu’il arrive, on sera prêts ».

En match comme dans la vie, tout pour la gagne

En attendant, Pat Beverley a également aiguisé son sens de la compétition, à « Call of Duty : Warzone » depuis peu mais aussi à NBA 2K20, dans le tournoi organisé par ESPN où il est tombé en demi-finale face à Deandre Ayton en étant resté fidèle à lui même, avec beaucoup de « trashtalking » et l’envie irrépressible de toujours gagner.

« Je suis à fond, peu importe ce que je fasse, » a-t-il ajouté. « S’il y a une compétition, je suis à fond, je parle à mes coéquipiers et aux adversaires, c’est le genre de joueur que je suis. Tout ce que je fais, je le fais avec un esprit de compétition, pour essayer de gagner. J’ai toujours été comme ça, et ça me plaît de rester comme ça. Je n’aime pas que les gens prennent le meilleur sur moi ou disent qu’ils peuvent me battre. Chaque jeu auquel je joue, chaque compétition dans laquelle je suis, que ce soit un match, une partie de cartes, un jeu vidéo, peu importe, je vais essayer de gagner. Ça a toujours fait partie de ma nature ».

Pat Beverley a donc animé chacun de ses matchs à NBA 2K comme si sa vie en dépendait. Et sa défaite face à l’intérieur des Suns est, fort logiquement, très mal passée.