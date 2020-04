Ray Allen : « J’ai reçu tellement de haine, de menaces de mort et de vitriol de la part des fans de Boston »

La future introduction de Kevin Garnett au Hall of Fame a fait renaître les petites histoires avec Ray Allen. Même si l’ancien intérieur a fait un pas timide vers son ancien coéquipier, la rupture entre les deux hommes reste vivace.

Invité à réagir dans le podcast d’un illustre ancien de la franchise celte, Cedric Maxwell, l’arrière a tenu à rappeler sa vision des choses.

« Je suis parti free agent », souligne le shooteur à 3-pts le plus prolifique de l’histoire. « Je suis parti car l’équipe n’était pas déterminée à régler certains problèmes. Depuis, il y a tellement de choses négatives qui ont été dites sur moi, alors que de mon côté, je n’ai jamais rien dit sur eux. C’est comme si on m’avait évincé du « Big Three ». »

Surtout, en visant notamment Kevin Garnett et Rajon Rondo, Ray Allen se lamente que le temps n’ait pas fait son œuvre, pour effacer les rancœurs et seulement laisser la place aux souvenirs heureux.

« On a connu des moments compliqués, on en a vu d’autres. On est frères. Mais ça ne change rien à ce qu’on a réalisé. J’ai été blessé par ce qui a été dit. On était censé se souvenir de ce titre de 2008 mais au lieu de ça, ils sont encore en colère contre moi parce que je suis parti à Miami. C’était il y a presque neuf ans maintenant et j’ai reçu tellement de haine, de menaces de mort, de vitriol de la part des fans de Boston. »

Dès lors, une possible venue au TD Garden pour la soirée consacrée à « KG » (son maillot sera retiré) la saison prochaine semble peu probable. Peut-on espérer une réconciliation lors ou en marge de la cérémonie d’entrée au panthéon de Kevin Garnett ? Pour enfin clôturer cette embrouille qui dure depuis trop longtemps.

« En ce qui me concerne, rien n’est décidé. Il faudrait que Kevin et moi, on en discute », conclut Ray Allen.