Avec 50 millions de dollars à dépenser, les Hawks promettent d’être agressifs sur le marché des transferts

Même si la saison demeure suspendue jusqu’à nouvel ordre et qu’il reste de nombreuses inconnues sur la Draft et la « free agency », le GM des Hawks, Travis Schlenk, a affiché la couleur : Atlanta se veut offensif pour continuer à renforcer son équipe autour de Trae Young, Kevin Huerter, John Collins et le nouvel arrivant Clint Capela.

Le présent est tristounet avec une saison pour l’instant conclue à 20 victoires pour 47 défaites, soit le 4e pire bilan de la NBA devant Minnesota, Cleveland et Golden State, mais l’avenir semble beaucoup plus prometteur avec un choix de Draft à bien utiliser et un « cap space » de 50 millions de dollars pour renforcer le noyau de jeunes talents.

L’objectif de la Draft : prendre le meilleur joueur possible

Pour ce qui est de la Draft, la franchise de Géorgie devrait tenter sa chance et conserver ses deux picks, le premier étant attendu dans le Top 10 et le second en 52e position.

« C’est évident qu’on gardera notre choix qui sera dans le Top 10 à moins qu’une grosse offre ne nous parvienne, une offre qu’on ne pourrait pas refuser. Mais pour l’instant, ces échanges n’ont pas lieu, » confie le GM à l’Atlanta Journal Constitution. « Et pour le 52e choix, pour être tout à fait franc, il n’a pas beaucoup de valeur, donc on n’en obtiendrait pas grand-chose si on voulait s’en débarrasser. Donc on va le garder et faire du mieux possible avec ».

Avec son meilleur pick, Travis Schlenk ne veut pas se focaliser sur un poste en particulier qu’il faudrait renforcer. « On prendra celui qui nous semble être le meilleur joueur, » a-t-il ajouté. « Quand vous commencez à choisir si haut dans la Draft, je pense que c’est une erreur de raisonner sur le besoin, à moins que le talent soit égal. Mais vous devez vraiment chercher le meilleur talent ».

« Free agency » : premiers arrivés, premiers servis ?

Concernant la « free agency », Atlanta possède l’enveloppe la plus élevée de la ligue. Après avoir récupéré Clint Capela avant la « trade deadline », l’objectif sera logiquement de continuer à bonifier ce jeune groupe.

« On projette que notre cap space se situe autour des 50 millions, » confirme Travis Schlenk. « Ça pourrait être ça comme ça pourrait être substantiellement moins, selon ce qui se passera sur la fin de saison et les playoffs. Mais à l’arrivée, on aura le plus de masse salariale à dépenser. Ce qu’on aimerait faire dans l’idéal, c’est ajouter à notre noyau dur des gars dont on a le sentiment qu’ils progressent encore. Peut-être pas de 20-21 ans comme on peut avoir, mais plutôt des gars au milieu de la vingtaine, qui ont toujours une marge de progression et qui sortent peut-être de leurs premiers contrats, ou dont on sent qu’ils pourraient constituer de bons ajouts à notre groupe. Et améliorer notre profondeur aussi un peu ».

Même si le salary cap pourrait évoluer en fonction des pertes globales subies sur la fin de saison 2019-2020, le « front office » des Hawks va conserver sa stratégie initiale, offensive. « S’il y a des gars dont on pense qu’ils peuvent coller, on pourrait être les premiers à sortir du bois », conclut ainsi le dirigeant.