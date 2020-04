Nike : la chaussure à petit prix de la gamme Kobe change encore de nom

Mentality, Venomenon, Instinct, Rage, Focus… Et désormais Fury. La chaussure la moins chère de la gamme Kobe ne cesse de changer de nom. Pourtant, les ingrédients restent similaires.

Sur la petite dernière, qui est donc baptisée « Fury », on retrouve encore une silhouette basse, une semelle en Phylon, une poche Zoom Air sous l’avant du pied et une tige textile. Les différences avec la Mamba Focus présentée il y a un peu plus d’un an sont tout sauf évidentes.

La date de sortie française de cette chaussure n’est pas encore connue. Son prix devrait tourner autour des 110 euros. Comme tous les produits frappés du logo du Black Mamba depuis le tragique accident du mois de janvier, elle risque d’être très demandée.

