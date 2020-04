Enes Kanter se souvient de ses premiers duels avec Kevin Garnett

Nombreux sont les intérieurs du monde entier de la génération 2000 qui ont admiré la carrière de Kevin Garnett en NBA. Joakim Noah ne s’en était jamais caché, et Boris Diaw a également rappelé que le « Big Ticket » était le joueur préféré de Ronny Turiaf lors ses jeunes années à l’Insep.

C’est aussi le cas d’Enes Kanter qui a rendu hommage au champion NBA 2008 en évoquant ses duels avec « KG » dont le premier a eu lieu en mars 2012, lorsque le pivot turc évoluait au Jazz. Kevin Garnett s’était distingué en terminant meilleur marqueur du match (23 points, 10 rebonds) pour un succès 94-82 de Boston. À bientôt 36 ans !

« Durant mes deux premières années en NBA, il était encore avec les Celtics, » se rappelle Enes Kanter sur NESN.com. « Je me souviens qu’au moment d’attaquer un match, le coach nous avait dit dans le vestiaire : « Ne laissez pas KG entrer dans votre tête ». C’était la première consigne qu’il avait eu à nous dire ».

« Il n’a jamais reculé devant personne »

Jusqu’en 2016, et la retraite de Kevin Garnett, Enes Kanter a subi le même traitement que ses homologues intérieurs, à savoir un défi sportif mais aussi mental, tant « KG » aimait le « trash talking », parfois à l’extrême.

« Je me rappelle avoir joué contre lui lorsqu’il était à Brooklyn, et il parlait tellement mal, » ajoute-t-il. « Tu sais, je vais prendre un tir qu’il va contrer et il va commencer à faire du « trash talking ». C’était le meilleur de KG, celui dont tout le monde parlait. J’ai l’impression que d’avoir joué contre lui, c’est comme une histoire que je pourrais raconter à mes enfants. Évidemment, KG était l’idole de tellement de jeunes, et j’en faisais partie. Je me disais que c’était un honneur de pouvoir me mesurer à lui ».

« Sa force mentale », voilà ce qu’Enes Kanter, pas non plus le dernier pour user de l’art du « trash-talking », aura retenu de ses affrontements avec Kevin Garnett. « Il n’a jamais donné l’impression d’être le gars le plus costaud, il avait même toujours l’air un peu fin, mais c’était une vraie bête. Il n’a jamais reculé devant personne. Il dominait pratiquement tout le monde, d’abord dans sa tête et ensuite sur le terrain. C’était juste impressionnant pour moi ».