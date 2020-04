[Collector] Anthony Davis et Austin Rivers dominent le Nike Hoop Summit 2011

Comme chaque année depuis 1995 et toujours à Portland depuis 2008, le Nike Hoop Summit 2011 réunissait les meilleurs jeunes du monde pour un match sous forme de All-Star Game. La sélection américaine contre la sélection internationale.

Cette rencontre du 9 avril 2011 a vu s’affronter plusieurs joueurs qui ont fait leur trou en NBA sur cette dernière décennie. Pour l’équipe des États-Unis, on pouvait y croiser le futur numéro un de la Draft 2012, Anthony Davis, un All-Star confirmé comme Bradley Beal, ou encore Austin Rivers et Michael Kidd-Gilchrist.

Dans l’équipe monde, les jeunes Bismack Biyombo, Evan Fournier, Davis Bertans ou encore Dario Saric vont bien batailler avant de finalement s’incliner 92-80. La défense de Team USA ayant été particulièrement efficace en première mi-temps.

Avec six petits points, Evan Fournier avait été notamment dominé par les deux stars de l’équipe américaine, Anthony Davis et Austin Rivers, auteurs respectivement de 16 et 20 points.