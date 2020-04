H.O.R.S.E : Allie Quigley bien déterminée à remporter la compétition

Même si l’événement de ce dimanche se veut avant tout divertissant et destiné à récolter des fonds pour des œuvres de charité, on peut compter sur Allie Quigley pour apporter une bonne dose de compétition.

Triple All-Star WNBA, et double gagnante du concours à 3-points du All-Star Game en 2017 et 2018 (avec un record de 29 points inscrits), la shooteuse ne vient pas pour faire de la figuration, lançant à ses adversaires : « Je peux ressortir la fameuse citation de Larry Bird : qui d’entre vous veut finir deuxième ? ».

Chris Paul, un premier adversaire de taille

Férue de cet exercice ludique depuis le plus jeune âge, Allie Quigley va devoir affronter Chris Paul en quart de finale. La meneuse, qui évoluait cette saison à Ekaterinbourg, a donc concocté son programme en conséquence.

« Je me sens bien, » explique-t-elle. « Je sais que c’est un super shooteur, il est dix fois All-Star, un grand joueur… Je veux dire, c’est Chris Paul. C’est sympa de jouer contre lui. Je ne l’ai jamais rencontré. C’est pour une œuvre de charité donc c’est juste pour le plaisir et je suis contente d’en faire partie. J’ai quelques idées en tête mais je vais essayer de faire un mélange de tout, des tirs basiques pour avoir des lettres d’avance et quand je me sens bien, j’enchaîne quelques trick-shots ».

Même si ni son panier, acheté le mois dernier, ni le revêtement du sol de son jardin ne joueront en sa faveur, Allie Quigley va se présenter plus déterminée que jamais.

« J’étais dehors ce jeudi matin, juste pour voir ce qui pouvait marcher. J’ai une petite zone pavée donc je regardais simplement comment ça pouvait rebondir vers le cercle. J’ai aussi vérifié les shoots derrière le panier, derrière la planche, des trucs de ce genre ».

Ou encore ce petit panier assise avec l’aide de la planche… Chris Paul est prévenu, Allie Quigley n’est pas là pour rigoler ! Le vainqueur de cette manche rencontrera ensuite celui du duel entre Zach LaVine et Paul Pierce.