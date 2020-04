Calendrier, participants, tableau… Le programme complet du H.O.R.S.E

On en sait un peu plus sur le déroulement du H.O.R.S.E. et l’ensemble de ses participants. Chris Paul, Trae Young et Zach LaVine avaient déjà été annoncés, et les trois joueurs NBA seront accompagnés par le meneur du Jazz Mike Conley, Tamika Catchings, légende du basket féminin qui va faire son entrée au Hall of Fame, Allie Quigley, star du Chicago Sky (WNBA), mais aussi deux anciens champions NBA, Chauncey Billups et Paul Pierce.

La première diffusion sur ESPN aura lieu ce dimanche 12 avril à partir d’une heure du matin (heure française) avec les oppositions suivantes :

Trae Young – Chauncey Billups

Tamika Catchings – Mike Conley Jr.

Zach LaVine – Paul Pierce

Chris Paul – Allie Quigley

Les demi-finales et la finale seront ensuite retransmises le jeudi 16 avril. C’est Mark Jones, le commentateur d’ESPN, qui animera la compétition, alors que tous les candidats officieront chacun depuis leurs terrains respectifs afin de respecter les règles de confinement en vigueur.

Sponsor de l’épreuve, State Farm reversera 200 000 dollars à NBA Together, la campagne de récolte de fonds lancée par la NBA pour lutter contre le coronavirus.