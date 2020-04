La NBA envisage d’autres tournois NBA 2K entre joueurs

Même s’il y a eu un gros couac au niveau des paris en ligne, le NBA 2K Players Tournament est un succès si l’on en croit la NBA et NBA 2K, au point que ce tournoi entre joueurs pourrait se répéter dans les semaines et les mois à venir.

« On est fier de ce qu’on a mis en place et je pense qu’on va essayer d’en faire plus à l’avenir, que l’on reste dans cette situation ou que le sport reprenne » a annoncé Matt Holt, l’un des vice-présidents de la NBA. Même satisfaction du côté de 2K Sports. « Le tournoi est incroyablement bien accueilli par les spectateurs, que ce soit traditionnellement à la télévision, sur le streaming ou en matière d’engagement » complète Jason Argent. « Le plus important pour nous est d’apporter du basket de compétition et de la légèreté au public à travers le monde, et nous sommes très heureux de l’accueil positif« .

Samedi soir, ESPN 2 diffuse la fin de ce premier tournoi avec les demi-finales et la finale, et même si la chaîne refuse de donner les audiences cumulées (TV, YouTube, Twitter, Facebook et Twitch), elle se dit très satisfaite de ce premier essai. « Nous sommes assez ravis de la portée atteinte, notamment en devenant la chaîne d’e-sport ESPN la plus regardée de l’histoire » rapporte un porte-parole de la chaîne au LA Times.

Du côté de la NBA, on est donc prêt à répéter l’opération, et il y aura plus de temps pour la préparer car clairement, tout a été organisé à la va-vite. « Nous nous sommes efforcés d’essayer de mettre tout cela en place rapidement et vu les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la logistique pour le faire n’a pas été facile » conclut Matt Holt. « Nous n’envoyons pas d’équipes de production chez les joueurs. Nous envoyons des XBox, des équipements audio et des caméras. Tout cela s’est fait en deux semaines et demie. »

Un « bricolage » qui donne un caractère spontané à l’ensemble, et qui justement créé un lien avec le spectateur : « C’est amusant de les voir dans leur environnement habituel. Un de leurs enfants passe devant l’écran, comme ça arrive chez tout le monde. »