Des franchises NBA font pression pour repousser la date de la Draft

Quand aura lieu la Draft 2020 ? En principe, le 25 juin prochain, mais on sait depuis plusieurs semaines que la NBA est disposée à la décaler à la rentrée si la saison devait se terminer cet été. Les deux seraient donc liées, et tant que la saison n’est pas annulée, la date de la Draft reste incertaine. Justement, ESPN rapporte que de nombreuses franchises NBA font pression sur la NBA pour que la Draft soit repoussée, au moins jusqu’au 1er août.

Selon nos confrères, les dirigeants justifient cette position par le fait qu’un report de la Draft leur permettra, dans le meilleur des cas, de rencontrer des joueurs, d’effectuer des entretiens et des tests médicaux.

En clair, les franchises NBA ne veulent pas d’une Draft « virtuelle » avec des joueurs sélectionnés sur la base de vidéos et d’entretiens à distance. Du côté de la NBA, on s’est fixé le 1er mai comme première date butoir pour faire des annonces sur la suite de la saison, et une éventuelle reprise sans public.

Selon ESPN, rien ne presse vraiment puisque l’un des scénarios envisagés par la NBA est une fin de saison disputée pendant l’été avec un dernier match des Finals programmé pour le premier week-end de septembre, date du « Labor Day », fête nationale aux Etats-Unis. La Draft et la free agency suivraient, avec une reprise de la saison prévue pour Noël. Comme l’année du lockout.

Une chose est sûre : pour l’instant, les franchises n’ont pas le droit d’entrer en contact physique avec des joueurs éligibles à la Draft, et ils doivent se contenter de vidéos pour étudier leur jeu, la NBA ayant seulement autorisé un entretien en visioconférence limité à quatre heures.