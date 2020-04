Kristaps Porzingis heureux d’avoir changé de braquet avec les Mavericks

Le divorce entre les Knicks et Kristaps Porzingis a été très rapide, l’ultimatum de l’intérieur letton ayant vite porté ses fruits. Alors en pleine rééducation, KP avait donné sept jours à ses anciens dirigeants pour l’échanger, les menaçant de rentrer en Europe s’il ne bougeait pas. Et du côté de New York, on n’a pas essayé de recoller les morceaux, l’échange vers Dallas étant très rapidement finalisé.

Plus d’un an après, le Letton ne regrette rien du tout, heureux d’avoir trouvé une équipe plus conquérante.

« Le plus important pour moi a toujours été la gagne, et dès que je suis arrivé, on pouvait observer ces petites choses, ces petits détails dans la façon de faire, qui étaient différents, » s’est-il rappelé. « Chaque franchise a sans doute sa propre façon de travailler, sa propre culture. Quand je suis arrivé, c’était une année de transition, avec Dirk (Nowitzki) qui terminait sa carrière. On regardait déjà vers le futur, la saison suivante pour ce qui allait être notre première saison ensemble [avec Luka Doncic]. Et j’ai le sentiment que ce n’est que le début. On est confiants sur le fait d’avoir les bonnes personnes autour de nous et de pouvoir aller loin ».

Ainsi, bien installé dans le Top 8 à l’Ouest, Kristaps Porzingis s’apprêtait à disputer ses premiers playoffs NBA en carrière. Malgré la pandémie de Covid-19 qui a suspendu la saison, l’intérieur reste optimiste pour la suite.

« Au final, c’est beaucoup plus important qu’une saison NBA ou que le sport en général, » a-t-il ajouté. « Bien sûr, on aurait adoré, et espérons qu’on le fera toujours, avoir cette première expérience en playoffs ensemble. Mais quoi qu’il arrive, j’ai toujours beaucoup de temps devant moi pour y arriver durant ma carrière ».