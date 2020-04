Frank Ntilikina, le contrat de confiance

Frank Ntilikina ne veut pas que le coronavirus casse sa progression. Plus de NBA ? Plus de salle à disposition ? Pas de problème pour le « French Prince » des Knicks, qui fait le nécessaire pour rester en bonne condition physique en attendant de pouvoir retrouver le parfum de la compétition.

« Les premiers jours ont été difficiles, alors j’ai décidé de prendre des poids, de trouver des bandes de résistance, un banc de muscu, une corde à sauter, tous les outils que vous pouvez avoir et qui vous aident à rester en forme à l’intérieur, » a déclaré l’international français dans un live Instagram durant lequel il a répondu aux questions des fans des Knicks. « On a aussi un programme avec nos coéquipiers. On reste en contact, on essaie de se tenir prêt ».

Gagner en constance dans la franchise la plus inconstante de la NBA, c’est le défi imposé à Frank Ntilikina.

Constance et confiance, clés de la réussite

Cette saison, le Français a ainsi montré de belles choses par séquences, notamment en sortie de banc, formant une paire intéressante avec Mitchell Robinson. Et s’il est toujours très inconstant, ses stats sont en légère hausse, pratiquement dans tous les domaines, alors que son activité défensive est toujours aussi élevée. À force de travail (et aussi grâce à cette belle Coupe du monde 2019), le meneur affiche une confiance grandissante.

« Ma confiance grandit depuis trois ans, grâce à tout le travail que j’ai pu effectuer depuis, à aller à la salle, travailler sur mes qualités, sur mon corps, » a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, ça m’aide à être plus à l’aise sur le parquet, et automatiquement à être davantage en confiance. La confiance, c’est assurément la partie de mon jeu dans laquelle j’ai le plus progressé ».

Comme le disait récemment Isiah Thomas : « En tant que pro, vous n’êtes bon que si vous avez confiance en vous », un constat qui s’applique particulièrement chez les jeunes joueurs.

Assurément, Frank Ntilikina est sur la bonne voie, comme en témoigne son match à 20 points et 10 passes décisives juste avant la suspension de la saison, ou encore son adresse à 3-points sur les huit derniers matchs (40%).

Pour ce qui est de l’expérience, un an aux Knicks en vaut sans doute dix dans n’importe quelle autre franchise NBA. Pour rappel, Frank Ntilikina fêtera ses 22 ans en juillet prochain, et ses dirigeants avaient activé son option pour la saison prochaine avec un salaire de 6.2 millions de dollars.